Perplexity podpisało wyjątkową umowę. Oby stało się to standardem w świecie AI

Perplexity AI ogłosiło podpisanie wieloletniej umowy licencyjnej z Getty Images. To porozumienie może zmienić sposób, w jaki narzędzia sztucznej inteligencji korzystają z materiałów wizualnych, a także stanowić przykład, że AI i prawa autorskie mogą wreszcie działać w zgodzie.

AI z dostępem do legalnych zdjęć. Getty Images daje przykład branży

Zgodnie z informacjami które pojawiły się w sieci, Perplexity AI podpisało wieloletnie porozumienie licencyjne z Getty Images, które pozwoli na bezpośrednią integrację biblioteki zdjęć Getty w narzędziach wyszukiwania i generowania treści. W praktyce oznacza to, że użytkownicy Perplexity uzyskają dostęp do ogromnych zasobów zdjęć redakcyjnych i stockowych. Co najważniejsze, w pełni legalnie i z odpowiednim oznaczeniem źródeł.

W ramach współpracy Perplexity będzie korzystać z API Getty Images, co umożliwi automatyczne wyświetlanie zdjęć z prawidłową informacją o autorze i linkiem do źródła. Getty podkreśla, że jest to kluczowy element porozumienia, mający edukować użytkowników w zakresie legalnego wykorzystania materiałów graficznych.

Nick Unsworth, wiceprezes ds. rozwoju strategicznego w Getty Images, stwierdził, że współpraca z Perplexity ma pomóc w zwiększeniu jakości i wiarygodności treści generowanych przez AI. Jak zaznaczył, takie partnerstwa wspierają rozwój platform AI w kierunku dostarczania dokładnych i bardziej wiarygodnych informacji.

To jeden z pierwszych przypadków, gdy duża firma, tworząca systemy AI, zawiera oficjalną umowę licencyjną na wykorzystanie chronionych materiałów wizualnych. Dotychczas wiele narzędzi sztucznej inteligencji korzystało z danych pochodzących z tzw. scrapingu, czyli automatycznego pobierania treści z internetu bez zgody właścicieli praw autorskich.

Dzięki porozumieniu z Getty Images Perplexity zyska nie tylko wiarygodność, ale też uniknie ryzyka pozwów o naruszenie praw autorskich, które coraz częściej dotykają twórców modeli generatywnych.

Czy to reakcja na falę pozwów?

Podpisanie umowy z Getty Images jest szczególnie istotne w kontekście licznych procesów, które w ostatnich miesiącach uderzyły w Perplexity. Firma była pozywana przez japońskie koncerny medialne Nikkei i Asahi Shimbun, które zarzuciły jej nielegalne kopiowanie treści z ich serwerów oraz przypisywanie im błędnych informacji. Kilka tygodni temu Reddit również złożył pozew przeciwko Perplexity, oskarżając platfomę o nieautoryzowane wykorzystanie danych.

Co więcej, Perplexity nie było jedyną platformą, zmagającą się z podobnymi zarzutami. Getty Images już wcześniej same pozwały twórców modelu Stable Diffusion, zarzucając im kopiowanie milionów chronionych zdjęć bez licencji. W 2022 roku Getty wprowadziło nawet zakaz publikowania na swojej platformie obrazów wygenerowanych przez AI, argumentując to niejasnym statusem prawnym takich materiałów.

Porozumienie Perplexity z Getty Images może więc okazać się punktem zwrotnym. Zamiast walczyć z mediami i fotografami w sądach, firmy technologiczne mogą wreszcie zacząć budować partnerskie relacje oparte na współpracy i licencjach.