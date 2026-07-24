Amerykanin twierdzi, że ChatGPT niemal go zabił. Żąda jego wyłączenia

Kolejna osoba złożyła pozew w sądzie przeciwko OpenAI, w którym żąda wyłączenia jednego z narzędzi. ChatGPT miał udzielać porad medycznych, przez co niemal doprowadził do śmierci następnej osoby.

OpenAI znowu w sądzie – ChatGPT nieomal doprowadził do śmierci kolejnego człowieka

We wrześniu 2025 roku wspominaliśmy o historii Adama Raine’a – szesnastolatka, który opisywany był przez media jako pierwsza ofiara sztucznej inteligencji. Chłopak odebrał sobie życie po miesiącach rozmów z botem, a matka oskarżyła ChatGPT o śmierć syna. ChatGPT jest też obwiniany o śmierć 19-latka, który korzystał z rad bota w kwestii połączenia środków odurzających, co doprowadziło go do przedawkowania. Teraz w mediach pojawiły się kolejne doniesienia – tym razem AI miało udzielać niezwykle niebezpiecznych zaleceń medycznych.

Pastor Scott Winters postanowił zasięgnąć rady w zakresie zdrowia od narzędzia ChatGPT Health, co podobno sprawiło, że chory za późno poddał się leczeniu zatoru płucnego, a teraz czekają go lata intensywnej rekonwalescencji fizycznej i psychicznej. Przypomnę, że ChatGPT Health zaanonsowano w styczniu 2026 roku, a jego dostępność nadal jest ograniczona do USA.

Według relacji pastora ChatGPT Health twierdził, że objawy nie są niebezpieczne, a także zachęcał do ignorowania przyjaciół, którzy sugerowali jazdę do szpitala. Ponadto bot odwoływał się nawet do przekonań religijnych m.in. twierdząc, iż Bóg nie stworzył twojego ciała tak, aby bez końca zawodziło.

ChatGPT udzielał rad medycznych – teraz pastor będzie walczył z OpenAI w sądzie

Scott Winters postanowił oskarżyć OpenAI oraz prezesa firmy – Sama Altmana – o nieuprawnione wykonywanie zawodu lekarza. W pozwie pastor domaga się odszkodowania finansowego od właściciela bota, jednak na tym nie koniec. Winters zażąda, aby wyłączyć ChatGPT Health do momentu, w którym eksperci stwierdzą, iż jest on bezpieczny dla użytkowników. Ponadto pastor chce, aby bot otrzymał silniejsze zabezpieczenia, które chroniłyby przed podobnymi sytuacjami.

OpenAI twierdzi natomiast, że w warunkach korzystania z ChatGPT Health podkreślono, iż usługa nie jest przeznaczona do konsultacji mających prowadzić do ustalenia diagnozy czy planu leczenia. Jednocześnie użytkownicy zachęcani są do przesłania dokumentacji medycznej. Firma niedawno pochwaliła się też, że z ChatGPT Health korzysta nawet 230 milionów osób tygodniowo.

Sztuczna inteligencja popełnia błędy – zresztą w ChatGPT jest na ten temat adnotacja wraz z sugestią brzmiącą sprawdź ważne informacje. Mimo to ludziom zdarza się, że bezgranicznie wierzą opinii botów. Pamiętajcie więc, by weryfikować generowane treści i rady, jakich udziela Wam AI, szczególnie jeśli chodzi o zdrowie.