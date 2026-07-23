Nawigacja bez smartfona. Oto Mapy Apple w nowym wydaniu

Mapy Apple trafią na pokład samochodów elektrycznych. Będą wykorzystywane zarówno w roli nawigacji, jak i pomogą w opracowaniu systemów jazdy autonomicznej.

W samochodach Forda pojawią się Mapy Apple

Jeśli chcemy korzystać z nawigacji Apple w samochodzie, to mamy dwie opcje – umieszczenie iPhone’a w uchwycie lub uruchomienie Apple CarPlay. Natomiast w niedalekiej przyszłości właściciele elektrycznych Fordów nie będą nawet musieli sięgać po smartfona, bowiem Mapy Apple będą dostępne na ekranie auta.

Apple ogłosiło współpracę z Fordem, w ramach której Mapy Apple zostaną zintegrowane bezpośrednio z nadchodzącą platformą Universal Electric Vehicle (UEV). Warto wyjaśnić, że mamy do czynienia z nową platformą opracowaną z myślą o niedrogich elektrykach, które w założeniach mają cieszyć się ogromną popularnością. Samochody na niej zbudowane będą kosztować około 30 tys. dolarów.

Wdrożenie Apple Maps zostanie zrealizowane z wykorzystaniem pakietu SDK MapKit for Automotive, który został opracowany przez firmę z Cupertino. Z opublikowanego komunikatu dowiemy się również, że kierowcy mają otrzymać atrakcyjne i łatwe w obsłudze wrażenia nawigacyjne, które będą oparte na mapach stworzonych przez Apple.

Mapy Apple na cyfrowych zegarach BMW (fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Nawigacja zapewni zestaw dobrze znanych funkcji, takich jak informacje o ruchu drogowym i zdarzeniach drogowych w czasie rzeczywistym, a także mają być dostępne wskazówki nawigacyjne z wykorzystaniem języka naturalnego oraz intuicyjna wyszukiwarka. Mapy Apple pod uwagę będą brać też poziom naładowania akumulatora i w trakcie wyznaczania trasy uwzględnią ewentualne postaje na ładowarkach.

Ponadto dane z map mają umożliwić zespołowi Forda, który zajmuje się m.in. rozwojem sztucznej inteligencji, opracowanie komfortowego systemu jazdy bez użycia rąk. BlueCruise nowej generacji ma zapewniać chociażby płynny wjazd i zjazd z autostrady.

Mapy Apple nie tylko w samochodach Forda?

Apple dodaje, że pakiet SDK MapKit for Automotive umożliwia producentom samochodów wdrażanie Map Apple na własnych zasadach. Mogą być one dostosowane do konkretnych modeli samochodów, aby oferować możliwie najbardziej spójne doświadczenie, także w kwestii wizualnej.

Najwidoczniej firma chce na poważnie wejść do branży automotive z własnymi mapami, podobnie jak zrobiło to już Google. Ciekawe, ilu producentów samochodów zdecyduje się na sięgnięcie po rozwiązanie z Cupertino.

Warto dodać, że postawienie na MapKit for Automotive nie blokuje dostępu do Apple CarPlay. Użytkownicy elektrycznych Fordów będą mogli korzystać z tego oprogramowania.