Przeszłość to dobre miejsce do szukania inspiracji. HMD chce tym razem przypomnieć coś, co zakopaliśmy dekadę temu.

HMD – fan spoglądania w przeszłość

Jeżeli na słowo „HMD” od razu macie skojarzenie z Nokią, to wcale Wam się nie dziwię i absolutnie nie jesteście jedyni w wyciąganiu podobnych wniosków. Firma założona prawie dziesięć lat temu zaczyna swoją historię niemalże od razu od wykupienia praw do sprzedawania feature phone’ów pod kultowym fińskim brandem. Z czasem HMD zaczęło prezentować także smartfony, na których logotyp Nokii widniał na pleckach urządzeń.

Na ten moment firma wciąż wydaje proste telefony z logo Nokia, jednak w tym samym czasie próbuje zaznaczyć obecność na rynku smartfonów pod własnym szyldem. Nowy, nieoficjalny plan, jaki szykuje HMD wydaje się interesujący.

HMD wskrzesi interfejs ze smartfonów Nokii

Jak podaje jeden z najbardziej aktywnych informatorów skupionych wokół duetu HMD-Nokia, czyli HMD_MEME’S, firma wysłała niedawno ofertę Microsoftowi na zakup praw do znaku towarowego i patentów skupionych wokół marki Lumia. Sprawa pozostawała w zawieszeniu od 2018 roku i poprzednie próby negocjacji nie zostały zakończone sukcesem.

Co więcej, informator przypomniał swój wpis z września 2025 roku, kiedy sugerował, że firma planuje rozwój nowego interfejsu przypominającego kafelki znane z modeli Lumia (Tile oparty na Windws Mobile) czy serii Nokia X z 2014 roku, która opierała się na budżetowych urządzeniach na platformie o tej samej nazwie, będącej forkiem Androida 4.1. Prawdopodobnie postanowienie HMD nadal jest w mocy i jest powiązane z planami związanymi z umową z Microsoftem.

Znaki na niebie i ziemi wskazują zatem, że HMD marzy się wskrzeszenie nie tylko samej marki Lumia, ale też opracowanie dla niej interfejsu, który przypominałby rozwiązania z poprzedniej dekady.

Każdy, kto ma dość homogenizacji rynku smartfonów z Androidem powinien przyjąć taką informację z radością. W końcu znalazłby się ktoś, kto ma dość tych samych interfejsów różniących się od siebie ilością zainstalowanych śmieciowych aplikacji i pojedynczymi funkcjami.

Z drugiej strony trudno jest nie odnieść wrażenia, że HMD żyje nieco zbyt mocno na nostalgii. Czy stworzenie podobnego interfejsu bez powoływania się na markę Lumia jest niemożliwe? Wystarczyłoby zakupić patenty umożliwiające stworzenie podobnego doświadczenia – bez przywracania znanej i lubianej w przeszłości marki na salony.

Gdyby jednak HMD wypuściło smartfon z kafelkowym interfejsem, który dodatkowo byłby faktycznie komfortowy w użyciu, chyba wybaczyłbym to żerowanie na pomysłach Nokii i Microsoftu z przeszłości.