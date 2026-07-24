Nowe smartfony Samsunga są dużo droższe w Polsce niż w Korei. Dlaczego?

Za nami wielka premiera smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8. Cała trójka prezentuje się interesująco, a szczególnie pierwszy z wymienionych modeli stanowi ciekawe rozwinięcie serii. Być może największe emocje wzbudził jednak cennik. Nowa generacja składaków jest bowiem wyraźnie droższa od poprzedniej. Tymczasem w Korei Południowej da się kupić te nowości nawet o kilkadziesiąt procent taniej. Jak to możliwe?

Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra jest w Polsce droższy. I to na dwa sposoby

Zacznijmy od cen w Polsce. Ubiegłoroczny Samsung Galaxy Z Fold 7 startował z poziomu 8799 złotych. Kosztujący w naszym kraju 8749 złotych Galaxy Z Fold 8 mógłby sugerować obniżkę, ale pamiętajmy, że Samsung namieszał w nazwach i mówimy tu o modelu z mniejszym, ale szerszym ekranem, który nie miał poprzednika. Właściwe porównanie jest natomiast z modelem Galaxy Z Fold 8 Ultra, a ten wyceniony został na 9599 złotych. W przypadku całej trójki podaję ceny za podstawową konfigurację (z 256 GB pamięci masowej).

Polskie ceny (i zbliżone do nich ceny europejskie) są nieco wyższe od amerykańskich i zdecydowanie (!) wyższe od koreańskich. W Korei Południowej użytkownicy są w stanie kupić nowy smartfon za 2/3 tego, ile trzeba wydać w Polsce.

Samsung Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Fold 8 Ultra / fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl

Konkretnie porównania dla dużych składaków przedstawiają się w następujący sposób:

Samsung Galaxy Z Fold 8:

Polska cena Europejska cena Amerykańska cena Koreańska cena 8749 złotych 1999 euro

(~8655 złotych) 1899 dolarów

(~7225 złotych) 2278000 wonów

(~5920 złotych)

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra:

Polska cena Europejska cena Amerykańska cena Koreańska cena 9599 złotych 2199 euro

(~9520 złotych) 2099 dolarów

(~7985 złotych) 257700 wonów

(~6695 złotych)

Skąd te różnice w cenach Samsung Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Fold 8 Ultra?

Jak zatem widać, różnica jest olbrzymia i można zastanawiać się, z czego tak naprawdę wynika. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać, bo wyjaśnienie sprawy zaserwował sam dyrektor generalny TM Roh, który wytłumaczył, że Galaxy to marka, której korzenie znajdują się w Korei – tam powstała i stała się globalnym liderem. Wsparcie, opinie i zachęty ze strony koreańskich konsumentów stanowiły fundament wzmocnienia jej globalnej konkurencyjności.

Uznając znaczenie rynku koreańskiego, będziemy nadal dążyć do oferowania tam urządzeń Galaxy w najbardziej konkurencyjnych cenach i zamierzamy kontynuować tę politykę w przyszłości – dodał TM Roh.