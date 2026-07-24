Technologiczny przełom na polskich boiskach. Oto nowa broń sędziów

Orange poinformowało, że od tego sezonu Ekstraklasy sędziowie otrzymają dostęp do innowacyjnego systemu VAR. Projekt powstał we współpracy z wieloma partnerami technologicznymi i jest jednym z bardziej zaawansowanych w Europie.

Nowy system VAR w meczach Ekstraklasy

Warto zacząć od przypomnienia, że VAR (Video Assistant Referee) to system mający w założeniach wspomagać sędziów w analizie ważnych momentów, które mogą mieć wpływ na przebieg meczu. Wykorzystywany jest chociażby do rozstrzygania sytuacji związanych z golami, rzutami karnymi, kartkami czy różnego typu błędami.

VAR jest często obsługiwany przez wozy stojące pod stadionami. Powoduje to wyższe koszty i inne problemy. Nic więc dziwnego, że poszukiwane są lepsze i bardziej ekonomiczne rozwiązania i właśnie taki ma być najnowszy projekt oparty na infrastrukturze telekomunikacyjnej Orange Polska.

Wspomniany projekt powstał we współpracy z partnerami technologicznymi – Hawk-Eye, Sony-Nevion i Riedel, którzy zapewniają rozwiązania spełniające standardy FIFA i IFAB. Należy podkreślić, że mamy do czynienia z doświadczonymi graczami, co zapowiada wysoką sprawność i niezawodność przygotowanego systemu.

fot. Orange

Do systemu podłączonych jest 18 stadionów

Nowy, centralny model VOR (Video Operation Room) został zainstalowany przez Orange Polska. Jego zadaniem jest obsługiwanie meczów Ekstraklasy, co odbywa się z jednego, specjalnie przygotowanego centrum operacyjnego. Co ciekawe, jest ono zlokalizowane w siedzibie PZPN w Warszawie.

Do systemu podłączonych jest 18 stadionów, więc mamy do czynienia z technologią, która faktycznie może mieć odczuwalny wpływ na przebieg spotkań w ramach całej ligi. To wszystko obsługiwane jest przez należące do Orange Data Center w Łazach pod Warszawą. Natomiast za odpowiednią przepustowość wymiany danych dbają redundantne łącza oferujące 2×10 Gb/s.

Całość została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić niezawodność i ultraniskie opóźnienia. Celem było też spełnienie wymogów FIFA / IFAB – dla zdalnych systemów VAR to 50 milisekund od kamery na ekran sędziego w VOR. Wypada dodać, że omawiany system, będący pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce, może obsługiwać jednocześnie do pięciu meczów.