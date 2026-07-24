Technologiczny przełom na polskich boiskach. Oto nowa broń sędziów

Orange poinformowało, że od tego sezonu Ekstraklasy sędziowie otrzymają dostęp do innowacyjnego systemu VAR. Projekt powstał we współpracy z wieloma partnerami technologicznymi i jest jednym z bardziej zaawansowanych w Europie.
Nowy system VAR w meczach Ekstraklasy
Warto zacząć od przypomnienia, że VAR (Video Assistant Referee) to system mający w założeniach wspomagać sędziów w analizie ważnych momentów, które mogą mieć wpływ na przebieg meczu. Wykorzystywany jest chociażby do rozstrzygania sytuacji związanych z golami, rzutami karnymi, kartkami czy różnego typu błędami.
VAR jest często obsługiwany przez wozy stojące pod stadionami. Powoduje to wyższe koszty i inne problemy. Nic więc dziwnego, że poszukiwane są lepsze i bardziej ekonomiczne rozwiązania i właśnie taki ma być najnowszy projekt oparty na infrastrukturze telekomunikacyjnej Orange Polska.
Wspomniany projekt powstał we współpracy z partnerami technologicznymi – Hawk-Eye, Sony-Nevion i Riedel, którzy zapewniają rozwiązania spełniające standardy FIFA i IFAB. Należy podkreślić, że mamy do czynienia z doświadczonymi graczami, co zapowiada wysoką sprawność i niezawodność przygotowanego systemu.
Do systemu podłączonych jest 18 stadionów
Nowy, centralny model VOR (Video Operation Room) został zainstalowany przez Orange Polska. Jego zadaniem jest obsługiwanie meczów Ekstraklasy, co odbywa się z jednego, specjalnie przygotowanego centrum operacyjnego. Co ciekawe, jest ono zlokalizowane w siedzibie PZPN w Warszawie.
Do systemu podłączonych jest 18 stadionów, więc mamy do czynienia z technologią, która faktycznie może mieć odczuwalny wpływ na przebieg spotkań w ramach całej ligi. To wszystko obsługiwane jest przez należące do Orange Data Center w Łazach pod Warszawą. Natomiast za odpowiednią przepustowość wymiany danych dbają redundantne łącza oferujące 2×10 Gb/s.
Całość została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić niezawodność i ultraniskie opóźnienia. Celem było też spełnienie wymogów FIFA / IFAB – dla zdalnych systemów VAR to 50 milisekund od kamery na ekran sędziego w VOR. Wypada dodać, że omawiany system, będący pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce, może obsługiwać jednocześnie do pięciu meczów.