Microsoft Edge zmienia się w przeglądarkę AI. Co oferuje nowy tryb Copilot?

Tryb Copilot – obecnie w formie testów – trafił do przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Dla użytkowników oznacza to dostęp do nowych funkcji AI.

Jakie funkcje oferuje tryb Copilot w Microsoft Edge?

Sztuczna inteligencja jest wdrażana do coraz większej liczby produktów. Rozwiązania bazujące na AI znajdziemy też w przeglądarkach internetowych. Przykładowo Gemini pojawiło się w Google Chrome, aczkolwiek obecnie tylko w wybranych regionach. Powstają nawet przeglądarki zbudowane wokół AI – niedawno Perplexity uruchomiło Comet.

Microsoft Edge nie jest tutaj wyjątkiem. Co więcej, ta przeglądarka jako jedna z pierwszych otrzymała wbudowane rozwiązania AI, czyli dostęp do Copilota. Teraz firma z Redmond wykonała kolejny krok do przodu, znacznie wyraźniej integrując omawiane oprogramowanie w chatbotem AI.

Tryb Copilot w Microsoft Edge wprowadza nową, uproszczoną stronę nowej karty. Składa się ona z pola wprowadzania tekstu, które łączy chabota AI i wyszukiwarkę. Ponadto sztuczna inteligencja rozumie to, co użytkownik aktualnie robi w przeglądarce internetowej, biorąc pod uwagę wszystkie otwarte karty.

Po co sztucznej inteligencji dostęp do otwartych kart? Przykładowo, gdy szukamy najlepszego hotelu na wakacyjny wyjazd, a poszczególne oferty mamy otwarte w różnych kartach, Copilot może wykonać porównanie, aby następnie wskazać najciekawsze oferty.

Nowy tryb wnosi obsługę głosową na wyższy poziom. Użytkownik może poprosić o znalezienie konkretnych informacji na stronie czy otworzenie kilku kart, aby porównać produkty różnych producentów. Dodatkowo, bez opuszczania aktualnie otwartej karty, Copilot może przekonwertować jednostki miar czy przetłumaczyć tekst na wskazany język.

Microsoft zapowiada więcej nowości

Wkrótce tryb Copilot w Microsoft Edge – po udzieleniu dostępu przez użytkownika – będzie mógł lepiej zrozumieć zamiary i kontekst pracy z przeglądarką. Zyska on bowiem dostęp do historii i danych logowania. Ma to pozwolić m.in. na wykonywanie rezerwacji i zarządzanie różnymi sprawami w imieniu użytkownika.

Pojawić ma się też funkcja określana jako tematyczne ścieżki. Zapewni ona sugestie dotyczące dalszych działań, które będą związane przykładowo z ostatnio wyszukiwaną informacją. Osoba, która szuka wskazówek dotyczących założenia firmy działającej online, może otrzymać sugestię związaną z projektowaniem atrakcyjnie wyglądających stron internetowych.

Jak już wspomniałem, obecnie tryb Copilot jest dostępny w formie testów. Mogą z niego korzystać użytkownicy przeglądarki na komputerach z Windowsem i Macach po wcześniejszym dołączeniu do eksperymentu. Dostęp jest bezpłatny, ale Microsoft zaznacza, że tylko przez określony czas. W przyszłości, pewnie po debiucie stabilnej wersji, funkcje mogą być płatne.