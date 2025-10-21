Spotify daje kolejny powód, żeby z niego korzystać. Nawet za darmo

Spotify ogłosiło wdrożenie nowej funkcji, która z pewnością spotka się z ciepłym przyjęciem wśród użytkowników. A osoby niekorzystające jeszcze z tej platformy do zmiany tego stanu rzeczy.

Spotify pozwoli śledzić nie tylko artystów

W ostatnim czasie funkcjonalność Spotify rozszerza się niemal z dnia na dzień, ponieważ platforma regularnie informuje o wdrożeniu kolejnych nowości. Jedną z największych zdecydowanie było udostępnienie Spotify Loseless w Polsce, dzięki czemu subskrybenci w kraju nad Wisłą mogą cieszyć się bezstratną jakością dźwięku (ponieważ jest ona dostępna wyłącznie dla użytkowników Premium).

Teraz ofertę funkcji najpopularniejszego serwisu do strumieniowania muzyki rozszerza opcja obserwowania miejsc, gdzie odbywają się koncerty. Użytkownicy Spotify – co ważne: zarówno płacący za subskrypcję, jak i korzystający z tej platformy za darmo – mogą śledzić ponad 20000 miejsc na całym świecie.

Zapisane miejsce znajdzie się w bibliotece użytkownika. Po wybraniu terminu koncertu, zostanie on przeniesiony do systemu oficjalnego partnera, który zajmuje się sprzedażą biletów na dane wydarzenie.

Funkcja obserwowania miejsc, gdzie odbywają się koncerty, znacząco ułatwi życie fanom, ale też osobom, które po prostu lubią posłuchać muzyki na żywo (choć w dzisiejszych czasach to coraz rzadsze, niestety). Szczególnie że użytkownicy mają otrzymywać spersonalizowane sugestie dotyczące innych miejsc, których oferta też może przypaść im do gustu.

Funkcja „koncerty w pobliżu” na Spotify doczekała się aktualizacji

Dodanie możliwości obserwowania miejsc, gdzie odbywają się koncerty, stanowi rozszerzenie dla listy koncertów w pobliżu, która została wdrożona do Spotify w marcu 2025 roku i ułatwia znalezienie informacji, czy lubiany artysta wystąpi w najbliższej (lub nieco bardziej odległej) przyszłości. Szwedzki serwis podaje, że od momentu udostępnienia tego udogodnienia skorzystało z niego ponad 3 miliony osób.

Spotify wdrożyło teraz nową listę o nazwie „Wydarzenia na żywo”, która jest aktualizowana codziennie (a nie, jak „Koncerty w pobliżu”, raz na tydzień). Pozwala ona wskazać preferowane miejsce oraz ustalić promień, w jakim mogą odbywać się koncerty. Można też wybrać gatunki muzyczne, aby ograniczyć wykaz do wyłącznie potencjalnie interesujących wydarzeń.