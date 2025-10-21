Xiaomi ma coś dla tych, co lubią ciepełko

Potrzebujesz dużo ciepła, żeby naprawdę się wyspać? Firma Xiaomi, która produkuje już chyba wszystko, zaprezentowała inteligentny koc elektryczny, który pozwoli użytkownikom zadbać o odpowiedni odpoczynek w nocy. Wszak to kocyk – jak powszechnie wiadomo – jest nie tylko źródłem stylu, ale i krynicą mocy.

Inteligentny koc Xiaomi – Mijia Smart Electric Blanket Single Model

Nazywa się Xiaomi Mijia Smart Electric Blanket Single Model i ma wymiary 180×80 cm – jest więc przeznaczony na łóżko pojedyncze. Konstrukcyjnie bardziej przypomina prześcieradło (czy nawet dodatkowy materac) i w podobny sposób ma być stosowany – użytkownik raczej kładzie się na nim, a nie pod nim.

Dzięki prawie niewyczuwalnym drutom grzewczym, osadzonym w poliestrowym wypełnieniu, koc ma być wygodny i miękki. Równocześnie całość cechuje się mocą na poziomie aż 80 W, dzięki czemu nagrzewanie powinno być szybkie, a utrzymywanie temperatury – efektywne.

Słówko inteligentny, które już tu padło, nie wzięło się znikąd. Wynika – raz – z możliwości sterowania nim przy użyciu zintegrowanego panelu dotykowego, aplikacji na telefon lub komend głosowych oraz – dwa – z funkcji automatycznej regulacji temperatury. Poza przyjemnym grzaniem elektryczny koc Xiaomi ma również eliminować roztocza, a do tego oferuje funkcję samoosuszania.

Inteligentny koc elektryczny Xiaomi Mijia Smart Electric Blanket Single Model (źródło: Xiaomi Youpin)

Producent postarał się również o 8-elementowy system bezpieczeństwa, chroniący między innymi przed przegrzaniem, zwarciem i przeciążeniem. Firma Xiaomi deklaruje, że koc ten jest bezpieczny dla użytkowników w każdym wieku.

A ile kosztuje inteligentny koc elektryczny Xiaomi?

Aktualnie inteligentny koc elektryczny Xiaomi Mijia Smart Electric Blanket Single Model jest przedmiotem crwodfundingowej zbiórki na chińskiej platformie Youpin. Egzemplarz dla siebie otrzymają osoby, które wpłacą minimum 179 juanów (~90 złotych).

Przy tym regularna cena – o ile koc ten kiedykolwiek stanie się faktycznym produktem – wynieść ma 239 juanów (~120 złotych). Na urzeczywistnienie projektu jest duża szansa, bo ustalony przez Xiaomi cel został już osiągnięty (i to wielokrotnie).