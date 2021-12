Znamy specyfikację i ceny zablokowanych Alder Lake’ów

W ostatnim czasie pojawiły się kolejne informacje na temat ceny i specyfikacji procesora Intel Core i5-12400F. Do sieci właśnie trafiły kolejne dane dotyczące nadchodzących, zablokowanych procesorów 12. generacji Intela. Jak się okazuje, już niebawem może zadebiutować cała masa nowych Alder Lake’ów, które dołączą do rodziny odblokowanych układów, zaprezentowanych pod koniec października br.

Nadchodzą zablokowane procesory Intel Alder Lake – będzie ich cała masa

Ostatnia premiera układów 12. generacji nie odbiła się szerokim echem. Są to pierwsze konsumenckie, desktopowe procesory wspierające nowe pamięci DDR5, a także interfejs magistrali PCI-Express 5.0. Wraz z CPU zostały wprowadzone płyty główne oparte na chipsecie Intel Z690, które umożliwiają podkręcenie serii Alder Lake z odblokowanym mnożnikiem zegara (i5-12600K, i7-12700K oraz i9-12900K).

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości, bo już na początku przyszłego roku, zaprezentowane zostaną nieodblokowane procesory 12. generacji. Użytkownik Twittera pod pseudonimem momomo_us opublikował zrzut ekranu amerykańskich cen wszystkich propozycji z rodziny Alder Lake.

Topowy zablokowany i9-12900(F) będzie bardzo przypominał swój odblokowany wariant. Ma on bowiem 8 rdzeni wydajnościowych oraz 8 energooszczędnych i do dyspozycji łącznie 24 wątków logicznych. Główną różnicą między modelami jest TDP (PBP), gdzie w podstawowym wariancie to standardowe 65 W, natomiast PL2 około 200 W.

Oczekuje się, że zarówno podstawowe zegary rdzenia, jak i w trybie boost będą nieco mniejsze. Model ten ma kosztować 519 dolarów (równowartość ~2130 złotych), zaś wariant bez układu graficznego 499 dolarów (~2040 złotych).

Kolejnym procesorem ma być i7-12700 z 8 wydajnościowymi rdzeniami Golden Cove i 4 energooszczędnymi Gracemont oraz 20 wątkami logicznymi. TDP procesora to 65 W, natomiast zegary będą nieco niższe niż w przypadku wariantu z dopiskiem „K”. Procesor będzie kosztował 359 dolarów (~1470 złotych), a model z dopiskiem „F” 329 dolarów (~1350 złotych).

Największe zmiany będą zauważalne w przypadku i5-12600, ponieważ on ma być pozbawiony energooszczędnych rdzeni Gracemont, a na jego pokładzie znajdzie się jedynie 6 wydajnościowych jednostek oraz 12 wątków logicznych. Co więcej, pozostałe modele Core i5 (i5-12500 i i5-12400) będą różniły się od siebie jedynie zegarami, podczas gdy ich TDP wyniesie 65 W.

Procesor i5-12600 ma być wyceniony na 240 dolarów (~980 złotych), i5-12500 na 220 dolarów (~900 złotych), a i5-12400 na 210 dolarów (~860 złotych).

Najniżej pozycjonowanymi modelami mają być i3-12300 oraz i3-12100. Oba zostaną wyposażone w 4 rdzenie wydajnościowe przy 8 wątkach, a ich TDP wyniesie 60 W. Obecne informacje sugerują, że ich ceny będą wynosić – odpowiednio – 180 dolarów (~740 złotych) oraz 140 dolarów (~570 złotych).

Jeśli zaś chodzi o budżetowe układy z rodziny Alder Lake, to oczekuje się, że zadebiutują dwa modele – Intel Pentium G7400 oraz Intel Celeron G6900, każdy z dwoma rdzeniami Golden Cove i czterema wątkami. Oba procesory będą miały TDP = 41 W. Pentium ma kosztować 80 dolarów (~330 złotych), zaś Celeron 60 dolarów (~250 złotych).

Premiera nowych procesorów serii Alder Lake odbędzie się w ramach targów CES 2022, które rozpoczną się w Las Vegas już 5 stycznia 2022 roku.