Zablokowane procesory Intel Alder Lake nadchodzą wielkimi krokami. Znamy ich dokładną specyfikację

Na początku listopada do sklepów trafiły desktopowe procesory 12. generacji Intela. To pierwsze układy zbudowane równocześnie z wydajnościowych, jak i energooszczędnych rdzeni, dedykowane dla komputerów stacjonarnych. Co więcej, wraz z serią Alder Lake zadebiutowały płyty główne na chipsecie Z690 oraz pamięci DDR5. Intel w niedalekiej przyszłości zamierza wprowadzić resztę układów z serii Alder Lake, którą będą obejmować procesory z zablokowanym mnożnikiem zegara. Do sieci trafiła ich specyfikacja.

Reklama

Zablokowane procesory Intel Alder Lake o hybrydowej budowie

Jedynie w wyższej półce cenowej zablokowanych układów 12. generacji Intela znajdą się procesory wyposażone w „duże” rdzenie Golden Cove oraz „małe” rdzenie Gracemont.

Użytkownik, kupując procesor z segmentu niżej, będzie miał do dyspozycji jedynie wydajnościowe jednostki, czyli podobnie, jak były zbudowane poprzednie generacje układów Intel Core.

Reklama

źródło: wccftech

Obsługa energooszczędnych rdzeni znajdzie się zatem w Intel Core i9-12900(F), bowiem podobnie jak model z dopiskiem „K”, ma on na pokładzie 16 (8+8) rdzeni fizycznych, 24 wątki logiczne oraz 30 MB pamięci cache L3. Największa różnica między procesorami zauważalna jest w aspekcie taktowania zegarów – podstawowa częstotliwość „małego” rdzenia to 1,8 GHz, natomiast „dużego” to już 2,4 GHz, taktującego do 5,1 GHz w trybie turbo. PBP (dawne TDP) w zablokowanym, topowym Alder Lake, jest ograniczone do 65 W.

Intel Core i7-12700 będzie wyposażony w 12 rdzeni (8+4) przy 20 wątkach logicznych z 25 MB pamięci cache trzeciego poziomu. Podstawowy zegar energooszczędnej jednostki to 1,6 GHz, natomiast wydajnościowej – 2,1 GHz, która w trybie boost ma taktować do 4,9 GHz. Podobnie jak reszta Alder Lake bez dopisku „K” procesor będzie cechował się PBP na poziomie 65 W.

9 Ocena

Reszta układów Alder Lake ma być zbudowana monolitycznie

Do 12. generacji procesorów Intela trafią aż trzy układy Core i5 – 12600, 12500 oraz 12400. Każdy z nich będzie wyposażony w 6 wydajnościowych rdzeni Golden Cove, obsługujących 12 wątków logicznych, a także 18 MB pamięci Cache L3. Wszystkie trzy procesory będą różniły się od siebie taktowaniem podstawowym, jak i maksymalnym.

Ponadto, Core i5-12600 będzie miał na pokładzie zintegrowaną grafikę UHD 770, zaś modele niżej – UHD 730. Układy mają zablokowane PBP na poziomie 65 W, natomiast MTP (realna konsumpcja prądu) może być nieco wyższa.

Najtańszymi Alder Lake będą 4-rdzeniowe (4 x Golden Cove), 8-wątkowe Intel Core i3-12300 oraz i3-12100. Oba modele mają mieć 12 MB pamięci cache trzeciego poziomu i zintegrowany GPU UHD 730. Co więcej, model niżej będzie taktował w trybie boost do zegara 4,3 GHz, natomiast Core i3-12300 do 4,4 GHz.

Zablokowane procesory 12. generacji Intela mają mieć premierę na początku 2022 roku. Wraz z układami powinny zadebiutować płyty główne oparte na bardziej budżetowych chipsetach typu B660, H610.