Ceny produktów Apple wystrzelą w kosmos. Nachodzi era „Ultra”

Zaprezentowane w ubiegłym tygodniu nowości Apple pozytywnie zaskoczyły cenami w Polsce. Gigant z Cupertino nie zamierza jednak iść wyłącznie w kierunku bardziej „budżetowych” urządzeń. Jeszcze w tym roku do jego oferty dołączą „ultra” drogie sprzęty.

W 2026 roku do oferty Apple dołączą trzy „ultra” urządzenia

Dopisek „Ultra” jest powszechnie spotykany wśród urządzeń wielu marek, w tym Samsunga oraz Xiaomi, Oppo czy Vivo. Apple również zdecydowało się go wykorzystać (w Apple Watch Ultra, CarPlay Ultra i procesorach), ale w 2026 roku firma szykuje prawdziwe „ultra” uderzenie. Mark Gurman na łamacha Bloomberga przekazał bowiem, że jeszcze w tym roku Amerykanie mają dołączyć do swojej oferty trzy „ultra” urządzenia.

Wśród nich mają znaleźć się iPhone, MacBook i słuchawki AirPods. W pierwszym przypadku mowa o składanym smartfonie za około 2000 dolarów, w drugim o komputerze z dotykowym ekranem, który będzie droższy o nawet 20% od MacBooków Pro z układami Apple M5 Pro i M5 Max, natomiast w trzecim o słuchawkach z kamerami, wykorzystywanymi przez Visual Intelligence do zapewnienia danych Siri.

Mark Gurman zastrzega jednak, że niekoniecznie wszystkie urządzenia będą miały dopisek „Ultra” w nazwie, choć formalnie znajdą się na szczycie pod względem ceny w swojej kategorii. Równocześnie informator spodziewa się podobnego kroku w przypadku iPadów i innych komputerów z serii Mac, tj. stworzenia sprzętów z jeszcze lepszymi podzespołami w jeszcze wyższej cenie.

Apple szykuje też szereg innych produktów

W swoim najnowszym newsletterze Power On Mark Gurman poruszył też temat innego urządzenia, jakie amerykański gigant ma w planach. Mowa tu o komputerze iMac, który podobno będzie dostępny w „nowej kolekcji kolorów”. Jego zdaniem zadebiutuje on po premierze nowej generacji Mac Studio, która spodziewana jest w okolicach połowy 2026 roku.

W swoim newsletterze Mark Gurman przekazał również, że Apple bada różne sposoby drukowania aluminium w technologii 3D, aby usprawnić procesy produkcyjne iPhone’ów i Apple Watchy. Miałoby to zmniejszyć koszty produkcji, co teoretycznie mogłoby przełożyć się na niższą cenę dla klienta, aczkolwiek (moim zdaniem) to wyłącznie życzeniowe myślenie. Zaoszczędzone pieniądze firma albo zatrzyma dla siebie, albo (częściowo) pokryje nimi inne koszty (na przykład procesorów), które z roku na rok rosną.

Oprócz informacji, opublikowanych przez Marka Gurmana, pojawiły się również inne przecieki na temat nowych urządzeń Apple. Analityk Ming-Chi Kuo przekazał, że laptop MacBook Neo 2. generacji może zaoferować dotykowy ekran. Z kolei informator, posługujący się pseudonimem Kosutami, twierdzi, że HomePad, który zadebiutuje jesienią 2026 roku, może mieć funkcję podobną do MagSafe do przyczepiania go do ściany.