Volvo robi przysługę użytkownikom elektryków. Nowe ładowarki powstaną w Polsce

Jeżdżenie samochodem elektrycznym po Polsce będzie wygodniejsze. Volvo poinformowało, że wybuduje sieć szybkich ładowarek, które pozwolą sprawnie uzupełnić energię w akumulatorze. Oczywiście będzie można z nich korzystać także samochodami innych marek.

Volvo obiecuje sieć szybkich ładowarek w Polsce

Producent samochodów może już pochwalić się całkiem sporą ofertą aut elektrycznych – mamy EX40 i EC40 (dawniej XC40 Recharge i C40 Recharge), a także EX30 i naprawdę sporego SUV-a EX90. W ciągu najbliższych lat dołączą kolejne BEV-y, a przyszłość marki ma być pozbawiona silników spalinowych. Co więcej, firma postanowiła zwiększyć zainteresowanie elektrykami poprzez ulepszenie sieci ładowarek w Polsce.

Oczywiście, aby korzystanie z samochodu elektrycznego było komfortowe, potrzebna jest odpowiednia infrastruktura. W Polsce przybywa ładowarek, ale wciąż wyraźnie odstajemy od Zachodu. W związku z tym cieszy inicjatywna ogłoszona przez Volvo, bowiem w jej ramach pojawi się sporo nowych, szybkich punktów ładowania.

W ramach programu eV City powered by Volvo zyskamy dostęp do 130 dwustanowiskowych i ogólnodostępnych stacji szybkiego ładowania o mocy 175 kW. Mają być one dostępne w miejscach najczęściej uczęszczanych przez użytkowników samochodów elektrycznych. Pojawią się one w miastach, chociaż byłoby miło, gdyby część z nich powstała przy trasach, bowiem to właśnie tam najbardziej przydają się szybkie ładowarki.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Kierowcy, żeby przesiąść się do elektryków, muszą mieć perspektywę ich szybkiego ładowania, czyli w ciągu ok. 20 minut do 70-80%, w dogodnym komunikacyjnie miejscu. Dziś zapewniających to szybkich ładowarek o mocy 150 kW i więcej mamy w Polsce ok. 250, z czego już około 30 zostało zainstalowanych przez dealerów Volvo. Do końca przyszłego roku wspólnie planujemy dostawić kolejnych 100. Emil Dembiński, Managing Director, Volvo Car Poland

Program zostanie zrealizowany we współpracy z miastami

Producent samochodów dodaje, że omawiany program będzie realizowany we współpracy z miastami. Decyzje o wydatkowaniu z niego środków będą podejmowane indywidualnie, aby dostosować lokalizację ładowarek do potrzeb lokalnej społeczności i użytkowników BEV-ów.

Dowiedzieliśmy się również, że po niecałym miesiącu od rozpoczęcia pierwszych rozmów, deklarację dołączenia do programu wyraziły już 3 pierwsze miasta. Wypada jeszcze wspomnieć, że działania edukacyjne wokół programu eV City powered by Volvo są realizowane przy wsparciu mLeasing, partnera biznesowego Volvo Car Poland.