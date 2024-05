ZTE ma nowy mobilny router 5G. Szybki internet na wyciągnięcie ręki

Mobilny router to praktyczny gadżet na wakacje, ale też wyjazdy innego rodzaju. Pozwala na stworzenie własnej, prywatnej sieci bezprzewodowej dla wszystkich swoich urządzeń, niezależnie od lokalizacji. Nowością z tego gatunku jest ZTE U50 – o tyle interesujący, że bazujący na technologii 5G, co teoretycznie przynajmniej przekłada się na wysokie prędkości i stabilne połączenie.

ZTE U50 – mobilny router 5G o niezłej specyfikacji

Jakie prędkości tak konkretnie oferuje ZTE U50? Jeśli chodzi o samą sieć 5G, to pobieranie danych może odbywać się z prędkością 2,63 GB/s, a szybkość wysyłania danych dochodzi do 525 MB/s. Kompatybilność z dwuzakresowym standardem Wi-Fi 6 (2,4 + 5 GHz) pozwala natomiast użytkownikom liczyć na transfery sięgające 1,8 GB/s. Krótko mówiąc: jest szybko.

fot. producenta

Sama prędkość to oczywiście jeszcze nie wszystko. Producent przekonuje jednak, że równie dobrze co ona, wypada także stabilność. Co więcej, jest tak ponoć niezależnie od tego, jak wiele urządzeń połączy się z siecią. Naturalnie, w granicach rozsądku – w przypadku tego gadżetu maksymalna liczba „klientów” wynosi 32. Powinno wystarczyć dla całej rodziny czy grupki znajomych.

Kolejnym atutem modelu U50 ma być długi czas działania. Producent nie podaje niestety, ile konkretnie godzin jest w stanie pracować ten sprzęt między jednym ładowaniem a drugim. W specyfikacji odnajdujemy jedynie pojemność akumulatora, która wynosi 4500 mAh. Spodziewałbym się około 10 godzin pracy.

Wszystko to zamknięte zostało w niewielkiej, zgrabnej obudowie o nowoczesnym designie. Została ona w dodatku wykonana z materiału o chropowatej fakturze, co zapobiega pozostawaniu odcisków palców i redukuje ryzyko przypadkowego ślizgania się po biurku czy stoliku w trakcie podróży. W zależności od preferencji użytkownicy mogą wybrać albo czarną, albo białą wersję kolorystyczną.

fot. producenta

Gdzie kupić? I za ile?

ZTE U50 ma już swoją polską premierę za sobą. Aktualnie można go kupić jedynie u operatora sieci Play, ale na czerwiec zaplanowane zostało wprowadzenie urządzenia do otwartej sprzedaży. Cena wynosi 999 złotych.