Ładowarki dla samochodów elektrycznych przy sklepach Biedronka – ile ich już jest?

Wszyscy właściciele samochodów elektrycznych z pewnością doceniają fakt, że w czasie zakupów w sieci sklepów Biedronka mogą naładować swój pojazd. Ładowarek już jest sporo, a to dopiero początek ambitnych planów marki.

Biedronka ma się już czym pochwalić

Brak odpowiedniej infrastruktury to jedna z podstawowych przeszkód, która zniechęca do zakupu samochodu elektrycznego w naszym kraju. Chociaż w ostatnich latach liczba ładowarek znacząco wzrosła, to i tak pozostawia ona jeszcze sporo do życzenia. Sieć sklepów Biedronka postanowiła nie czekać na wejście w życie przepisów o obowiązku stawiania ładowarek samochodów elektrycznych przy sklepach i galeriach i już w lipcu 2023 roku poinformowała o tym, że zacznie umieszczać takie urządzenia na swoich parkingach.

Biedronka ma już się czym pochwalić, ponieważ 2024 rok zaczęła z 214 ładowarkami, które znajdują się w 56 lokalizacjach, m.in. w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Lublinie, ale także w mniejszych miejscowościach takich jak Dynów, Gubin i Jasień. Sieć ma jednak ambitne plany, by do końca bieżącego roku ładowarki pojawiły się w sumie w aż 600 lokalizacjach.

Idziesz na zakupy i szybko ładujesz samochód

Ładowarki do samochodów elektrycznych przed sklepami Biedronka są owocem współpracy firmy z Powerdot. Warto podkreślić, że nie są to wolne ładowarki. Każda stacja oferuje moc 120 kW. W praktyce umożliwia to szybkie naładowanie pojazdu elektrycznego z baterią o pojemności 50 kWh w ciągu około 20-30 minut. To oznacza, że podczas zakupów można zyskać około 200 km dodatkowego zasięgu.

Ładowarki są wyposażone w trzy typy złącz: CCS, ChaDemo oraz Type 2. Umożliwia to ładowanie niemal wszystkich modeli samochodów elektrycznych oraz hybryd plug-in. Do korzystania z tych urządzeń nie jest wymagane zakładanie konta, korzystanie z aplikacji czy opłacanie abonamentu. Dostępne są różnorodne metody płatności, takie jak: bezpośrednio kartą bankową przez wbudowany terminal płatniczy, płatność kodem QR bez konieczności rejestracji, a także za pomocą karty RFiD, co pozwala na obsługę klientów innych dostawców usług ładowania.