Xiaomi planuje serię mocnych ciosów. Start już za moment

Najbliższe tygodnie zapowiadają się bardzo emocjonująco dla fanów marki Xiaomi. Jeszcze przed końcem tego roku zaprezentowany zostanie topowy smartfon wraz z akcesoriami, a w styczniu prawdopodobnie doczekamy się globalnej premiery Xiaomi 17.

Kiedy globalna premiera Xiaomi 17? Już tuż, tuż

Premiera serii Xiaomi 17 miała miejsce we wrześniu 2025 roku, ale wówczas reprezentujące ją smartfony pojawiły się wyłącznie w Chinach. Na ich globalny debiut nadal czekamy i choć wciąż brak jest oficjalnych informacji, w sieci pojawiły się doniesienia, według których wydarzy się to zaraz po Nowym Roku – w styczniu 2026 roku.

Tego dnia w różnych częściach świata – w tym w Polsce – pojawić ma się podstawowy model Xiaomi 17. To smartfon, który ma 6,3-calowy wyświetlacz LTPO AMOLED o rozdzielczości 2656×1220 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 3500 nitów. Za wydajność odpowiada topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, sparowany z maksymalnie 16 GB RAM, a akumulator o pojemności 7000 mAh stanowi obietnicę długiego czasu pracy. Nieźle wypada również maksymalna moc ładowania – sięga 100 W przewodowo i 50 W bezprzewodowo.

Xiaomi 17 (fot. Xiaomi)

Sekcję fotograficzną tworzą cztery aparaty o rozdzielczości 50 Mpix – trzy z tyłu (główny f/1.67, teleobiektyw f/2.0 i ultraszerokokątny f/2.4) oraz jeden z f/2.2 z przodu. Wszystko to zaś przy wymiarach 151,1×71,8×8,06 mm i wadze nieznacznie przekraczającej 190 gramów. Prawdopodobnie do naszej części świata smartfon Xiaomi 17 dotrze w takiej samej formie.

Topowy smartfon Xiaomi 17 Ultra może zadebiutować nieco wcześniej

Niewykluczone, że wraz z nim na Starym Kontynencie zadebiutuje topowy smartfon Xiaomi 17 Ultra, którego oficjalnej prezentacji w Chinach spodziewamy się 26 grudnia 2026 roku. Na to przynajmniej wskazują pogłoski, sugerujące zerwanie z tradycją, według której modele z dopiskiem Ultra były pokazywane w Państwie Środka pod koniec lutego, a następnie – w marcu – uświetniały swoją obecnością targi MWC w Barcelonie.

O samym urządzeniu wiadomo póki co niewiele. Wcześniejsze doniesienia wskazywały na to, że Xiaomi 17 Ultra otrzyma między innymi peryskopowy teleobiektyw o rozdzielczości 200 Mpix, co z pewnością byłoby mile widzianym uzupełnieniem.

To nie koniec nowości Xiaomi

To nie koniec. Chiński producent planuje też, ponoć, wprowadzić niebawem do sprzedaży lokalizator Xiaomi Tag. Pod względem funkcjonalności ma być praktycznie bliźniakiem podobnych akcesoriów firm Apple, Samsung czy Motorola, ale jego największym atutem ma być niska cena, szczególnie w połączeniu z technologią UWB (Ultra-Wideband).

Xiaomi Tag (źródło: Gizmochina)

Xiaomi Tag ma zadebiutować na rynku wraz ze smartwatchem Xiaomi Watch 5, słuchawkami Xiaomi Buds 6 oraz wspomnianym wcześniej smartfonem Xiaomi 17 Ultra. Wszystko to w drugi dzień świąt. Niewykluczone, że wtedy też poznamy usługę Mi Chat – asystenta wykorzystującego sztuczną inteligencję, aby wspierać użytkownika w codziennych zadaniach i odpowiadać za integrację całego ekosystemu Xiaomi.

Bazą dla asystenta Mi Chat ma być duży model językowy MiMo-7B-RL. Pomimo relatywnie niewielkiej liczby parametrów (7 miliardów), radzi sobie on, podobno, lepiej niż niejedno konkurencyjne rozwiązanie, w tym o1-mini firmy OpenAI.