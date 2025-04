Alternatywa dla CapCut już dostępna. Sprawdź, co potrafi Edits Instagrama

Aplikacja Edits wreszcie zadebiutowała globalnie. Narzędzie to zostało stworzone przez Instagrama i ma być alternatywą dla CapCut. Co potrafi?

Instagramowa alternatywa dla CapCut wreszcie dostępna globalnie

W styczniu 2025 roku szef Instagrama – Adam Mosseri – zaanonsował nową aplikację. Według zapowiedzi apka Edits miała stać się alternatywą dla CapCut, opracowanego przez chińską firmę ByteDance, właściciela TikToka. Narzędzie to służy przede wszystkim do edycji filmów i grafik. Przedstawiciel poinformował wtedy też, że platforma społecznościowa chce zapewniać twórcom dostęp do możliwie najlepszego narzędzia kreatywnego, ułatwiającego tworzenie treści.

Początkowo Edits pojawiło się w App Store w ramach „przedsprzedaży”, a z czasem aplikacja miała również trafić na urządzenia z Androidem. Teraz wreszcie Instagram oficjalnie ogłosił, że nowe narzędzie jest już w pełni opracowane i dostępne globalnie, zarówno na iOS, jak i Androida.

Co oferuje Edits?

Zgodnie z deklaracjami Instagrama, Edits ma sprawić, że proces tworzenia wideo stanie się prostszy. Aby zacząć korzystać, wystarczy pobrać aplikację, zalogować się do konta na Instagramie, a następnie zaakceptować kilka warunków korzystania z programu. W zamian użytkownik otrzymuje dostęp do przestrzeni, w której może gromadzić swoje pomysły, tworzyć i zarządzać projektami, edytować je i eksportować. A wszystko to bez żadnych znaków wodnych dodawanych do filmów.

Aplikacja Edits (źródło: Instagram)

Edits oferuje zaawansowane funkcje, w tym oś czasu z dokładnością do jednej klatki wideo, a także możliwość zastosowania efektów, takich jak wycięcia czy animacje wykorzystujące sztuczną inteligencję. Ponadto bezpośrednio w nowej aplikacji użytkownik może śledzić swoją skuteczność i sprawdzać, które materiały były najpopularniejsze wśród obserwatorów. Przydatną opcją może być też możliwość dodawania notatek do zapisanych rolek.

Aplikacja Edits (źródło: Instagram)

Instagram w komunikacie zaznacza, że firma już pracuje nad kolejnymi funkcjami. Wkrótce do Edits mają dołączyć opcje, takie jak: