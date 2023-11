CANAL+ ogłosił świąteczne promocje. To oferta nie tylko dla miłośników dobrych filmów

CANAL+ pochwalił się pierwszymi promocjami, które zostały przygotowane z okazji zbliżających się świąt. Owszem, do świąt pozostało jeszcze sporo czasu, ale warto odpowiednio wcześnie zadbać o telewizję, dostęp do ciekawych filmów, seriali i nie tylko. Przyjrzymy się więc ogłoszonym promocjom.

Oto, co przygotował CANAL+

CANAL+ dla swoich klientów przygotował kilka propozycji, więc zacznijmy od tej pierwszej. Oferta zapewnia dostęp do paczki CANAL+ Seriale i Filmy z pakietem telewizji Entry+, która teraz dostępna jest za 0 złotych przez pierwsze trzy miesiące, a następnie cena wynosi 25 złotych za każdy miesiąc.

Łącznie w ramach tej propozycji otrzymujemy 71 kanałów telewizyjnych oraz 6 kanałów premium CANAL+, w których można znaleźć najlepsze seriale i produkcje oryginalne, takie jak Belfer, THE OFFICE PL czy Kruk. Do tego dochodzi jeszcze dostęp do CANAL+ online, czyli możliwość oglądania 49 kanałów oraz bogatych bibliotek VOD

Warto dodać, że wspomnianą paczkę można łączyć z innymi pakietami telewizji – np. z pakietem Relax+, który oferuje dostęp do 89 kanałów telewizyjnych (59 online), czy pakietem Extra+, w którym znalazło się aż 161 kanałów telewizyjnych (123 online). Tutaj też obowiązuje promocja 0 złotych przez pierwsze trzy miesiące. Po tym okresie ceny zmienią się odpowiednio na 35 złotych/mies. i 65 złotych/mies. przez pozostały okres zobowiązania.

Może jednak szukasz sportowych emocji?

Jeśli zależy nam również na dostępie do sportowych wydarzeń i turniejów, to lepszym wyborem może okazać paczka CANAL+, która oprócz znakomitych seriali i filmów, oferuje dodatkowo dostęp do kanałów sportowych CANAL+ SPORT. Na kanałach sportowych możemy śledzić rozgrywki PKO BP Ekstraklasy, Premier League (dwa wybrane mecze), LaLiga EA Sport, Ligue 1 Uber Eats, PGE Ekstraligi i eWinner 1. Ligi Żużlowej, NBA czy oglądać tenisowe zmagania Igi Świątek w cyklu turniejów WTA Tour.

Omawianą paczkę można kupić z pakietem Entry+, Relax+ lub Extra+. już od 45 złotych/mies. i tak jak w przypadku wszystkich ofert telewizji satelitarnej otrzymujemy w cenie dostęp do serwisu CANAL+ online.

7.6 Ocena

Możemy też zdecydować się na paczkę CANAL+ SPORT z pakietem kanałów Entry+ w cenie 70 złotych/mies. Paczka gwarantuje dostęp do pełnej oferty sportowej z kanałów CANAL+ oraz kanałów Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Jeśli to wciąż za mało, to możemy wybrać dostęp do paczki CANAL+ z pakietem kanałów Entry+ oraz HBO, Netflixa oraz FilmBOX za 100 złotych/mies – tutaj, patrząc na ogromną bibliotekę różnych produkcji, każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Warto o tym wiedzieć

Należy zaznaczyć, że podane ceny pakietów zawierają rabaty: 5 złotych/mies. za wyrażenie zgód marketingowych i 5 złotych/mies. za e-rachunek i terminową płatność. Ceny te nie uwzględniają opłaty miesięcznej za najem dekodera. Dodatkowo klient musi zgodzić się na umowę na 24 miesiące. Szczegóły i warunki promocji dostępne są na canalplus.pl i w Punktach Sprzedaży.