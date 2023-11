Nowe słuchawki Creative pokazane. Mają zachwycać jakością dźwięku

Firma Creative Technology pochwaliła się nowymi modelami słuchawek – Aurvana Ace i Aurvana Ace 2. Bezprzewodowe, douszne słuchawki zostały wyposażone w szereg rozwiązań, których zadaniem jest zapewnienie możliwie najlepszej jakości dźwięku.

Słuchawki Creative Aurvana Ace i Aurvana Ace 2 zaprezentowane

Jak podkreśla sam producent, mamy do czynienia ze słuchawkami, w których zastosowano przełomowe, półprzewodnikowe, w pełni silikonowe przetworniki MEMS. Otóż w serii Creative Aurvana Ace znalazły się nowoczesne przetworniki firmy xMEMS, które pracują w paśmie od 5 Hz do 40 kHz. Według deklaracji firmy ma to zapewnić naprawdę wciągający i realistyczny dźwięk, niezależnie od tego, czy słuchawki odtwarzają muzykę, filmy, czy połączenia konferencyjne.

Co więcej, użytkownik dostaje system podwójnego przetwornika. Jeden pełnozakresowy przetwornik został stworzony przy wykorzystaniu technologii xMEMS, a także mamy specjalnie dostrojony, 10 mm dynamiczny przetwornik silikonowy. Półprzewodnikowe przetworniki krzemowe oparte na technologii MEMS charakteryzują się wyjątkową spójnością fazową +/-1° (7 razy lepszą niż konwencjonalne przetworniki, jak podaje producent), która oferuje lepszą jakość dźwięku przestrzennego z jego szczegółowością i dokładną separacją. Dzięki integracji miniaturowych przetworników xMEMS użytkownicy mogą oczekiwać lżejszych, bardziej eleganckich i ergonomicznych wkładek dousznych Creative TWS.

Nowe słuchawki Creative to m.in. tryb otoczenia, który ma sprawdzić się w sytuacjach, gdy jednak chcemy mieć „kontakt” z otaczającym nas światem, przykładowo podczas spacerów po mieście. Należy jeszcze wspomnieć, że zarówno model Aurvana Ace, jak i Aurvana Ace 2, współpracują z najnowszymi kodekami audio, LE Audio LC3, SBC, AAC, AptX i AptX Adaptive, zapewniając kompatybilność z różnymi urządzeniami. Do tego dochodzi technologia LE Audio.

Owszem oba modele mają szereg wspólnych cech, ale występują też różnice pomiędzy nowymi słuchawkami Creative. Przykładowo słuchawki Aurvana Ace 2 zostały wyposażone w technologię Qualcomm Adaptive Active Noise Cancellation (ANC), za którą odpowiada procesor Qualcomm QCC3071. Dzięki temu ten model oferuje inteligentne dostrajanie poziomów redukcji hałasu na poziomie sprzętowym, w czasie rzeczywistym w oparciu o określone warunki otoczenia i różną budowę wkładek dousznych. Z kolei słuchawki Aurvana Ace dostały hybrydową redukcję szumów otoczenia, która wspomagana jest programowo.

Creative Aurvana Ace 2, względem modelu Aurana Ace, wyróżnia jeszcze możliwość bezpośredniej współpracy z odtwarzaczami posiadającymi kodek Qualcomm aptX Lossless, który zapewnia dźwięk hi-fi przy 16 bitach / 44,1 kHz, porównywalny do dźwięku na poziomie płyty CD. Niezależnie od wybranej wersji słuchawek możemy liczyć na czas pracy wynoszący do 6 godzin, który można wydłużyć o dodatkowe 18 godzin za pomocą etui, które pełni rolę nie tylko ochronną, ale też funkcję powerbanku dla słuchawek. W obu modelach znalazł się moduł Bluetooth 5.3, a także mamy możliwość połączenia się ze smartfonami z Androidem, iPhone’ami i komputerami.

Cena i dostępność

Nowe słuchawki Creative będą dostępne w przedsprzedaży na stronie producenta od 10 listopada 2023 roku. Model Aurvana Ace został wyceniony na 659 złotych, a model Aurvana Ace 2 na 789 złotych.