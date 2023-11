Amazon ma porzucić Androida. Firma postawi na nowy system operacyjny

Amazon w swoich produktach wykorzystuje zmodyfikowaną wersję Androida. Z najnowszych rewelacji wynika, że ma to się jednak zmienić. Firma zamierza postawić na własny system operacyjny.

Amazon ma porzucić Androida

Androida znajdziemy już w wielu produktach, z których korzystamy na co dzień. Nie zawsze nawet użytkownicy zdają sobie sprawę, że urządzenie działa właśnie pod kontrolą systemu operacyjnego znanego głównie ze smartfonów. Przykładowo sprzęt i oprogramowanie Amazonu to często właśnie Android, aczkolwiek odpowiednio zmodyfikowany. Dotyczy to przykładowo tabletów Fire czy przeznaczonego na ekrany telewizorów Fire TV. Co ciekawe, system Fire TV trafił nawet na pokład nowego BMW serii 7.

Owszem Amazon wykorzystuje zmodyfikowaną wersję Androida, ale niekoniecznie firma nadąża za harmonogramem narzuconym przez Google. Przykładowo nawet najnowsze tablety firmy korzystają z wersji Androida oznaczonej liczbą 11. Nic nie zapowiada, aby miała nastąpić tutaj poprawa. Co więcej, w przyszłości Android może nawet zostać porzucony.

Jak wynika z najnowszych rewelacji, za które odpowiada Janko Roettgers, Amazon zamierza przejść na nowy system operacyjny, który obecnie znany jest pod nazwą „Vega”. Początkowo ma on zostać wykorzystany w przypadku Fire TV, ale docelowo trafi na wszystkie urządzenia firmy.

Fire TV (fot. GRI CARS)

Nowy system operacyjny ma być oparty na Linuksie, a także ma polegać na technologii i narzędziach React Native przy tworzeniu aplikacji w JavaScript. Warto jeszcze wspomnieć, że omawiany system operacyjny nie jest zupełnie nowym pomysłem. Podobno prace ruszyły około 2017 roku, zaangażowanych jest mnóstwo osób, a cały projekt jest już na zaawansowanym etapie.

Z pewnością będzie to ogromna zmiana

Jeśli potwierdzą się przedstawione informacje, to jak najbardziej będziemy mogli mówić o rewolucji w przypadku produktów Amazona. W końcu nowy system operacyjny może oznaczać konieczność przeprojektowania lub napisania od początku już dostępnych aplikacji.

Niewykluczone, że początkowe wdrożenie systemu „Vega” będzie wiązało się z licznymi trudnościami, a także problemami wieku dziecięcego. Pozostaje jednak trzymać kciuki, bowiem możemy otrzymać naprawdę świetne oprogramowanie. W końcu prace prowadzone są przez firmę, która zarówno dysponuje ogromnymi środkami, jak i zespołem bardzo dobrych programistów oraz innych specjalistów.