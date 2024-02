CANAL+ online rusza z promocją dla miłośników piłki nożnej

Liga Mistrzów UEFA to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie piłki nożnej. W związku z tym, po prostu wypada napisać o promocji przygotowanej dla użytkowników platformy CANAL+ online.

CANAL+ online z promocją dla kibiców

Przed nami wiele świetnych meczów pomiędzy najlepszymi drużynami piłkarskimi, które zmierzą się w fazie pucharowej Ligi Mistrzów UEFA. Fani piłki nożnej z pewnością już nie mogą doczekać się zbliżających się pojedynków, w których udział wezmą FC Barcelona, Real Madryt, Bayern Monachium czy Arsenal F.C.

Z tej okazji serwis CANAL+ online przygotował specjalną promocję na dostęp do paczki CANAL+ z kanałami Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports, która zapewni możliwość oglądania meczów i śledzenia rozgrywek. W ramach specjalnej oferty klienci zyskują dostęp do wspomnianej paczki kanałów za 48 złotych miesięcznie przy płatności z góry za sześć miesięcy. Warto tutaj zaznaczyć, że standardowa cena za taką przyjemność przy płatności co miesiąc wynosi 74 złotych miesięcznie.

Co więcej, fani piłki nożnej, którzy zdecydują się na paczkę CANAL+ z kanałami Polsat Sport Premium oraz Eleven Spots otrzymają nie tylko dostęp do wszystkich spotkań Ligi Mistrzów UEFA (na kanałach Polsat Sport Premium), ale również wielu innych rozgrywek. Wśród nich mamy ligi PKO Bank Polski Ekstraklasy oraz LaLiga EA Sports, wybrane mecze Premier League, Serie A TIM oraz Ligue 1 Uber Eats.

Trzeba przyznać, że promocja przygotowana dla klientów CANAL+ online brzmi naprawdę dobrze. Powinna spełnić oczekiwania wielu miłośników sportu, który cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Należy jednak pamiętać, że podana cena uwzględnia rabat za zgody marketingowe, który wynosi 5 złotych miesięcznie.

CANAL+ online to nie tylko piłka nożna

Wypada zaznaczyć, że serwis CANAL+ online to nie tylko treści przeznaczone dla kibiców piłki nożnej. Na platformie znajdziemy też seriale i filmy na życzenie – np. zdecydowanie warty polecenia film Chłopi z 2023 roku.

Nie brakuje również innych promocji i specjalnych ofert. Przykładowo program poleceń PODAJ DALEJ pozwala otrzymać tańszy dostęp do serwisu streamingowego. Wystarczy, że użytkownik poleci serwis swoim znajomym, wykorzystując indywidualny kod polecający. Za jedno polecenie można otrzymać 15 złotych rabatu na subskrypcję w kolejnym miesiącu, a osoba, której polecono serwis, od razu zapłaci o 15 złotych mniej za pierwszy miesiąc korzystania z CANAL+ online.

Należy wiedzieć, że z CANAL+ online można obecnie korzystać przez przeglądarkę internetową, aplikację mobilną na iOS, macOS i Android, dekoder CANAL+ BOX 4K, aplikację na telewizorach z systemem Android TV, Samsung Smart TV, LG WebOS i Hisense oraz na przystawkach Android TV i Apple TV.