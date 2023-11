CANAL+ rusza z promocją na Black Week. Najbardziej ucieszą się aktualni klienci

Ponieważ mamy przed sobą weekend pełen promocji, nie dziwi nas, że kolejni usługodawcy prezentują zniżki na swoje produkty. CANAL+ dołącza do festiwalu okazji, choć dopiero co poznaliśmy promocję na święta.

W CANAL+ promocja goni promocję

Od ponad tygodnia klienci CANAL+ mogą korzystać z promocji przygotowanych specjalnie na święta, ale nie oznacza to wcale, że firma zamierza pominąć święto zakupów w postaci Black Friday. Zamiast czekać na rozpoczęcie się weekendu, proponuje skorzystanie z oferty specjalnej już teraz.

O ile zniżki są dla nas kuszące, to nie zawsze mamy potrzebę korzystać ze wszystkich okazji. Co innego, jak „dają za darmo”. Wtedy warto wiedzieć co i jak.

Z okazji Black Week CANAL+ oferuje dostęp do swojej platformy bez opłat przez pierwsze trzy miesiące świadczenia usługi. Co dokładnie wlicza się do promocji? Wybierając abonament u tego dostawcy, gwarantuje on:

dostęp do paczki CANAL+ Seriale i Filmy z pakietami telewizji satelitarnej za 0 złotych przez pierwsze trzy miesiące,

dekoder 4K DualBOX+ w ofercie za 0 złotych,

brak opłaty aktywacyjnej.

Trzeba tylko pamiętać, że opłaty się pojawią, jeśli nie wyrazimy zgód marketingowych oraz na e-rachunek z terminową płatnością (po 5 złotych za każdą z opcji).

Poza tym każdy nowy i obecny klient CANAL+ otrzyma dostęp do serwisu CANAL+ online bez żadnych dodatkowych opłat. W ten sposób możemy „ustawić” sobie oglądanie telewizji i VOD na cały okres świąteczny, nie martwiąc się o rachunki.

Czego się spodziewać po pakiecie?

Cóż, w CANAL+ dostajemy dostęp do ponad 150 kanałów telewizyjnych (przy wyborze najbogatszej opcji) i tysięcy godzin filmów i seriali przez towarzyszący serwis CANAL+ online.

Do serwisu możemy mieć dostęp z dowolnego urządzenia, więc nie tylko pobierzemy odpowiednią aplikację na salonowy telewizor Samsung lub LG, a także przystawki z Android TV i Apple TV, ale także na telefony i tablety z Androidem i iOS. Da się używać go także przez przeglądarkę internetową na komputerze.

Zapowiada się słodkie lenistwo przed dużym ekranem!