Motorola moto g24 i moto g24 power debiutują w Polsce. Ile kosztują?

Niedawno Motorola wprowadziła do Polski model moto 04, którego cena zaczyna się już od 499 złotych. Dziś producent ogłosił, że do sprzedaży w Polsce trafią kolejne dwa smartfony – moto g24 i moto g24 power. Sprawdź, co zaoferują i ile będą kosztowały.

Specyfikacja smartfonów Motorola moto g24 i moto g24 power

Oba smartfony mają wiele cech wspólnych. Jeden i drugi wyposażono w procesor MediaTek Helio G85 (bez modemu 5G) i 8 GB RAM. Do tego moto g24 ma na pokładzie 128 GB pamięci wewnętrznej, a moto g24 power – 256 GB. W obu modelach jest to pamięć eMMC 5.1, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB. Tak samo da się zwiększyć ilość pamięci operacyjnej o 100% za sprawą funkcji RAM Boost.

Motorola moto g24 (fot. producenta)

Obie Motki mają też 6,56-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości HD+ 1612×720 pikseli (269 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i okrągłym otworem, w którym umieszczono 8 Mpix aparat z przysłoną f/2.0. Na tyle smartfonów są zaś dwa aparaty: główny 50 Mpix (f/1.8) z PDAF i 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro.

Ponadto Motorola moto g24 i moto g24 power mają na pokładzie m.in. głośniki stereo z Dolby Atmos, czytnik linii papilarnych, dual SIM i 3,5 mm złącze słuchawkowe, a także system operacyjny Android 14. Różni je jednak pojemność akumulatora i maksymalna obsługiwana moc jego ładowania oraz wymiary i waga.

Motorola moto g24 ma akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować maksymalnie z mocą 15 W. Motorola moto g24 power otrzymała zaś baterię 6000 mAh ze wsparciem dla 30 W ładowania. Jeśli natomiast chodzi o wymiary i wagę, to w przypadku modelu podstawowego wynoszą one 163,49×74,53×7,99 mm i 181 gramów, a wersji z dopiskiem „power” – 163,49×74,53×8,99 mm i 197 gramów.

Motorola moto g24 power (fot. producenta)

Polska cena smartfonów Motorola moto g24 i moto g24 power

Cenę moto g24 8/128 GB ustalono w Polsce na 699 złotych, natomiast moto g24 power 8/256 GB na 899 złotych. Oba smartfony będą dostępne w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, NEONET, Komputronik i x-kom. Ponadto moto g24 pojawi się też w ofercie Play.