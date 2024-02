Xiaomi szykuje smartwatcha, na jakiego czekaliśmy

Nadciąga nowy smartwatch i wygląda na to, że trudno będzie przejść obok niego obojętnie. Xiaomi Watch 2 zaoferuje niemal dokładnie to samo, co wariant z dopiskiem „Pro”, ale będzie od niego wyraźnie tańszy. Jak to możliwe?

Model Xiaomi Watch 2 Pro zadebiutował na polskim rynku we wrześniu ubiegłego roku, wraz z opaską Smart Band 8. Blisko pół roku później światło dzienne ujrzy jego „uboższy” wariant, bez dopisku „Pro”. Są pewne cechy, które sprawiają, że naprawdę potrafi zaintrygować.

Xiaomi Watch 2 zbliża się wielkimi krokami

Xiaomi Watch 2 będzie jednym z najtańszych na rynku smart zegarków mogących pochwalić się takim wyposażeniem. Choć jego cena wyniesie jedynie 200-220 euro, to podobnie jak model z „Pro” w nazwie, będzie miał na pokładzie wydajny, a przy tym energooszczędny procesor Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1. Całość będzie ponadto działać pod kontrolą sprawdzonego w boju systemu Google Wear OS.

Na tym podobieństwa wcale się nie kończą. Kolejną cechą wspólną dla obu modeli będzie wyświetlacz – 1,43-calowy panel typu AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli. Nie zabraknie też trybu Always-On. Producent deklaruje taki sam czas działania, a więc przy normalnym użytkowaniu zegarek ma wytrzymać około 3 dni między jednym ładowaniem a drugim.

Gdzie te różnice?

Nowy model nie będzie ustępować także pod względem funkcjonalności. Obok typowych aplikacji Google (z Portfelem, Mapami i Sklepem Play na czele) zaoferuje ponad 150 trybów sportowych, monitorowanie snu, pomiar pulsu i natlenienia krwi oraz licznik kroków i spalonych kalorii. W kontekście modułów wypada wspomnieć również o obsłudze Bluetooth 5.2, Wi-Fi, NFC i GPS – w porównaniu do wariantu „Pro” zabraknie tylko LTE.

Czy poza brakiem łączności komórkowej nowy model będzie czymś jeszcze różnić się od starszego brata z dopiskiem „Pro”? Przede wszystkim stalowa konstrukcja zostaje zastąpiona aluminiową i zabraknie też obrotowej koronki. Do sterowania wykorzystamy tylko dotykowy ekran i dwa przyciski z boku.

Jeśli specyfikacja przedstawiona przez serwis WinFuture okaże się w pełni prawdziwa, to Xiaomi Watch 2 będzie naprawdę interesującą propozycją. Zachowując niemal wszystkie cechy wariantu „Pro”, będzie to zegarek znacznie bardziej przystępny cenowo – mówimy o różnicy na poziomie 50-70 euro, a więc 200-300 złotych. To pozwala liczyć na cenę wyraźnie poniżej tysiaka.