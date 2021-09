Jeszcze więcej sportu. CANAL+ Online rusza z nową ofertą dla kibiców

CANAL+ Online jest platformą streamingową, umożliwiającą niemal dowolne dobieranie kanałów i treści, które chcemy oglądać. Opcji jest naprawdę sporo, a teraz dołączyła do nich nowa, przygotowana typowo dla widzów sportu.

CANAL+ Online z Eleven Sports i Polsat Sport Premium

Podstawowy pakiet CANAL+ kosztuje abonenta 45 złotych miesięcznie (pierwszy miesiąc – 20 złotych). Jednak żeby móc oglądać kanały filmowe, sportowe czy połączyć opłatę za CANAL+ Online z subskrypcją Netfliksa, trzeba wydać dodatkowe środki. Takich dodatkowych opcji jest już teraz 15.

Wśród dostępnych pakietów pojawiła się dziś możliwość wykupienia dostępu do nowej paczki CANAL+ ELEVEN SPORTS i Polsat Sport Premium. Za pierwszy miesiąc świadczenia usługi zapłacimy promocyjne 35 złotych. Później miesięczna opłata wyniesie nas 60 złotych.

Istnieje też opcja dokupienia do tego pakietu HBO. Cena za taki pakiet wynosi 70 złotych miesięcznie, z wyłączeniem pierwszego miesiąca, za który zapłacimy wyjątkowo 45 złotych. Gdyby chcieć do tego jeszcze dorzucić abonament Netflix, to trzeba by liczyć się z dodatkowym wydatkiem w wysokości 20 złotych.

Co to daje miłośnikowi (oglądania) sportu?

W kanałach CANAL+, Polsat Sport Premium i ELEVEN SPORTS można oglądać mecze Premier League, PKO BP Ekstraklasy, Ligi Mistrzów UEFA, LaLiga Santander, Ligue 1 Uber Eats, Serie A TIM, PGE Ekstraligi, eWinner 1. Ligi Żużlowej, NBA oraz tenisowe turnieje cyklu WTA Tour.

Jakość transmisji to zawsze 1080p i 50 kl./s, co dla osób pilnie śledzących dynamiczne rozgrywki zapewne jest istotne. Dostęp do serwisu udzielany jest w formacie subskrypcyjnym, dzięki czemu nie wiążemy się z jego operatorem żadną długoterminową umową. Odtwarzanie treści z jednego konta może być realizowane jednocześnie na dwóch urządzeniach.