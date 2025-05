Najlepsze gry za darmo. Cała lista do wyboru

„Aż dziesięć gier za darmo” brzmi jak haczyk, za którym kryją się gry w przeglądarce lub bezpłatne tytuły mobilne z mikrotransakcjami. Tymczasem zbieg okoliczności sprawił, że faktycznie możecie zdobyć sporo tytułów z różnych epok i gatunków – grunt to odpowiednie nastawienie.

Gry za darmo w Epic Games Store

Mamy za sobą kolejny, zwyczajny czwartek, a to oznacza, że Epic ponownie podarował kilka tytułów do przypisania na Epic Games Store. Od kilku tygodni platforma ukrywa, czym dokładnie chce obdarować graczy – wiadomo było jedynie, że chodzi o trzy gry.

Zacznijmy może od tego, co nowe. Listę otwiera zatem Deliver At All Costs, w którym wcielicie się w rolę kuriera w Ameryce lat 50. XX wieku. Nie jest to jednak zwykłe wożenie skrzynek z coca-colą dzień w dzień. Zamiast tego Wasz bohater zajmuje się dostarczaniem mniej oczywistych towarów, a całość stanowi miks gry wyścigowej z półotwartym, podatnym na destrukcję światem i kinem noir, gdzie przez trzy akty będziecie zżywać się z Waszą postacią i brnąć w historię, jakiej nie spodziewalibyście się po zwykłym, amerykańskim kierowcy. Tytuł miał swoją premierę 22 maja 2025 roku, więc jest to absolutna świeżynka ze strony sklepu.

Druga propozycja to coś dla fanów zapomnianej serii Rampage i filmów kaiju. Gigapocalypse opiera się bowiem na prostej mechanice, jaką jest sianie zniszczenia przez miasto jako kilkunastometrowe monstrum. Do wyboru są trzy potwory, które możecie spersonalizować według własnego widzimisię, a wśród dostępnych plansz znajdziecie nie tylko typową metropolię z wieżowcami w tle, ale też miasteczko na Dzikim Zachodzie czy średniowieczny klasztor.

Jeżeli na Waszej półce z filmami znajduje się „King Kong” czy „Godzilla”, to żadna wymówka nie obroni Was przed zagraniem w ten tytuł, zwłaszcza że jest dostępny również w mobilnej wersji Epic Games Store.

Ostatnia gra to coś, co trafiło już do oferty EGS pod koniec 2024 roku. Sifu to trójwymiarowy beat ’em up, gdzie śmierć nie oznacza dla Was zaczynania zabawy od nowa. Zamiast tego Wasza postać starzeje się, co oprócz zmiany wyglądu wpływa na jej zdolności prania wrogów po pysku.

Wszystkie wymienione wyżej tytuły przypiszecie do swojego konta do 29 maja 2025 roku do godziny 16:59.

Święto Warhammera

22 maja odbył się organizowany od 2021 roku Warhammer Skulls – wydarzenie, w trakcie którego Games Workshop, właściciel praw do uniwersum spod znaku młota bojowego, prezentuje zapowiedzi z nim związane. W tym roku impreza obrodziła w sporo zawartości – remasterów, aktualizacji do popularnych gier czy zapowiedź artbooka związanego z cyfrowym Warhammerem. Nas jednak interesuje w tym miejscu, czy w związku z wydarzeniem jest jakaś szansa na darmowego gry.

Z pewnością domyślacie się już odpowiedzi. W tym roku prezenty od Games Workhsop – oprócz naklejek do Counter Strike 2 – obejmują dwa tytuły ze świata Warhammer 40K. Pierwszy z nich to Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War dostępny na Steamie. To strategia typu 4X, gdzie jako jedna z czterech frakcji, Astra Militarum, Space Marines, Orkowie lub Nekroni, staracie się przejąć kontrolę nad planetą Gladius Prime.

Jak to w klasykach gatunku pokroju Civilization, Stellaris czy Master of Orion, także tutaj kluczem do zwycięstwa jest eksploracja terenu, eksploatacja zasobów i eliminacja rywali. Tytuł dodacie do biblioteki do 29 maja 2025 roku.

Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War (Źródło: Proxy Studios)

Druga opcja to Warhammer 40,000: Rites of War. To również strategia turowa, jednak o wiele bardziej nastawiona na potyczki pomiędzy jednostkami i bazująca na systemie walki, kojarzącym się z Panzer General II. Aby dobrze się bawić w Rites of War, musicie spełnić trzy warunki.

Po pierwsze – oczywiście lubicie i interesuje Was świat Warhammera. Po drugie – używacie platformy GOG, bo tam gra będzie dostępna do 29 maja. Po trzecie – nie odstrasza Was fakt, że tytuł wyszedł w 1999 roku i graficznie raczej nie powali Was na kolana.

Przedostatni majowy Amazon Prime Gaming

Jak zawsze w przypadku platformy Amazonu bywa, warto postawić w tym miejscu pewne wyjaśnienie. Tak, Prime Gaming jest płatny, jednak gigant nadal umożliwia rozpoczęcie 30-dniowego okresu próbnego, który nic Was nie kosztuje. Jeżeli zatem jeszcze nie skorzystaliście z oferty, być może zrobicie to właśnie dziś na tej stronie (to link afiliacyjny, korzystając z niego, wspieracie naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów – dziękujemy!).

Od 22 maja na platformie pojawiło się pięć gier do przypisania do swojego konta. Listę otwiera Everdream Valley – tytuł łączący grę przygodową z zarządzaniem farmą, dostępny na platformie Amazon Games. Kolejną, nieco nietypową propozycją jest The Lost Ashford Ring – gra z gatunku hidden object, gdzie znajdywanie przedmiotów na planszach to clou zabawy. Tytuł można przypisać w Legacy Games – serwisie, którego specjalnością są gry logiczne. Dostępny w Epic Games Store Chessarama bierze natomiast kwadratowe pola i bierki, jakie kojarzymy z szachów i tworzy na ich podstawie masę gier logicznych i strategicznych, mocno naginając zasady jednej z najstarszych planszówek na świecie.

Ostatni duet przypiszecie natomiast na wymienionym kawałek wyżej GOG-u. Mowa tu o Thief II: The Metal Age, czyli sequelu kultowej serii skradanek oraz FATE – klasycznym RPG, w którym będziecie przemierzać niekończące się korytarze lochów, jaskiń i kopalń.

Jeżeli już skorzystacie z darmowego Amazon Prime na 30 dni (choć roczna subskrypcja za 49 złotych to również bardzo opłacalna oferta), to wspomnę przy okazji, że 29 maja odbierzecie kolejną paczkę gier, na którą składa się pięć tytułów: Samurai Bringer, Trinity Fusion, Masterplan Tycoon, Liberte i Golf with Your Friends.