Rząd dopłaci więcej do zakupu elektryka. Program NaszEauto zapowiedziany

Marzy Ci się samochód elektryczny? Rząd zapowiedział start programu NaszEauto, w ramach którego będzie można uzyskać nawet 40 tysięcy złotych dopłaty do zakupu takiego pojazdu. Przedstawione zostały już wszystkie szczegóły na ten temat.

Rusza program NaszEauto – jakie zasady i od kiedy można składać wnioski?

NaszEauto to wspólny projekt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Budżet wynosi 1,6 miliarda złotych, a jednorazowa dopłata może wynieść maksymalnie 40 tysięcy złotych. To więcej niż w przypadku poprzedniego programu (Mój elektryk), gdzie można było uzyskać do 27 tysięcy złotych.

Nabór wniosków wystartuje już 3 lutego 2025 roku, a ubiegać się o dofinansowanie będą mogły zarówno osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i JDG. Co więcej, rządową dopłatę otrzymać będzie można i w przypadku tradycyjnego zakupu, i leasingu czy wynajmu długoterminowego.

Obostrzeniami objęte są jedynie same pojazdy. Dofinansowanie w programie będzie można uzyskać na samochód, który:

ma przebieg poniżej 6000 km,

nie był wcześniej zarejestrowany (także przez dealera),

a jego cena nie przekracza 225 tysięcy złotych netto (bez VAT).

Może to być albo samochód całkowicie nowy, albo też pojazd demonstracyjny (używany do jazd próbnych). Jeśli zaś chodzi o ceny, to łapią się zarówno tanie elektryki, takie jak Dacia Spring, Fiat 500e, Opel Corsa-e Edition, Peugeot e-208 czy Citroen e-C3, jak i nieco droższe modele pokroju Kia EV3, Nissan Leaf, Renault Megane E-Tech, Volvo EX30 czy Tesla Model 3.

Maksymalnie 40 tysięcy złotych. Na jakie dofinansowanie możesz liczyć?

Kwota dopłaty jest uzależniona od statusu prawnego i finansowego, formy nabycia pojazdu oraz ewentualnego oddania dotychczasowego samochodu na złom. Przedstawia się to następująco:

Status Forma nabycia Bazowa kwota wsparcia Premia za zezłomowanie Premia za niski dochód (do 135 tys. brutto) Osoba fizyczna Zakup 18750 złotych 10000 złotych 11250 złotych Osoba fizyczna z KDR Zakup 30000 złotych 5000 złotych 5000 złotych Osoba fizyczna Leasing/wynajem Do 30000 złotych 5000 złotych 5000 złotych Jednoosobowa działalność gospodarcza Zakup 30000 złotych 30000 złotych

Jednoosobowa działalność gospodarcza Leasing/wynajem Do 30000 złotych 30000 złotych



Jak uzyskać dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego?

Aby uzyskać dofinansowanie w programie NaszEauto, należy:

nabyć samochód elektryczny spełniający wymogi programu,

zarejestrować pojazd w wydziale komunikacji,

wykupić ubezpieczenie OC oraz AC (oba są obowiązkowe),

(a w przypadku leasingu także) podpisać umowę na co najmniej 2 lata i dokonać zapłaty opłaty wstępnej,

wreszcie: złożyć odpowiednie dokumenty poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie na platformie NFOŚiGW.

Według deklaracji rządu, jest to ostatni duży program dofinansowujący zakup samochodów elektrycznych.