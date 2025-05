Motorola Moto Watch Fit ląduje w sklepach. To tani smartwatch, choć nie wygląda

Miesiąc po prezentacji smartwatcha Motorola Moto Watch Fit doczekaliśmy się jego debiutu na polskim rynku. To niedrogi zegarek, przeznaczony przede wszystkim do monitorowania zdrowia i aktywności, choć może też przydać się w biurze.

Motorola Moto Watch Fit – tani smartwatch debiutuje w Polsce

Jak na tani smartwatch, Motorola Moto Watch Fit może pochwalić się całkiem niezłą specyfikacją. Został wyposażony w prostokątny wyświetlacz OLED o przekątnej 1,9 cala i jasności sięgającej 1000 nitów. Panel chroniony jest przez szkło Gorilla Glass 3, a cała konstrukcja spełnia wymogi normy wodoszczelności 5 ATM / IP68.

Motorola Moto Watch Fit (fot. Motorola)

Istotnym plusem smartwatcha ma być również długi czas pracy, sięgający 16 dni między jednym ładowaniem a drugim. Warto od razu wspomnieć o dodatkowych funkcjach, takich jak powiadomienia z telefonu, sterowanie muzyką czy zdalny spust migawki.

Zegarkowi brakuje modułu NFC do płatności zbliżeniowych, ale nie jest to zaskoczenie, biorąc pod uwagę cenę. Zdecydowanie jednak rozczarowuje nieobecność mikrofonu i głośnika, przez co nie ma szans na prowadzenie rozmów głosowych.

Motorola Moto Watch Fit (fot. Motorola)

Jak sama nazwa jednak wskazuje, zegarek ten powstał przede wszystkim po to, by służyć podczas treningów. Dlatego, na przykład, ma na pokładzie moduł GPS i daje dostęp do ponad 100 trybów sportowych (ze statystykami w czasie rzeczywistym i podsumowującymi aktywność raportami). Dodatkowo monitoruje tętno i sen oraz liczy kroki i spalone kalorie.

Pozostałe moduły zainstalowane w jego wnętrzu to akcelerometr, żyroskop, czujnik oświetlenia i Bluetooth 5.3. Od razu uzupełnię, że wymiary urządzenia wynoszą 44,46×37,9×9,5 mm, a waga bez paska – 25 gramów.

Ile kosztuje smartwatch Motorola Moto Watch Fit? Cena w złotówkach

Smartwatch Motorola Moto Watch Fit jest już dostępny w polskich sklepach. Jego cena wynosi 349 złotych. Zegarek ma ciemnoszarą, aluminiową ramę oraz tkany pasek w modnym kolorze Pantone Trekking Green. W razie czego można też dopasować do urządzenia inny pasek (w rozmiarze 22 mm).