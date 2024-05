Bolt został oficjalnym partnerem Lotniska Chopina. Co to oznacza dla klientów?

Bolt, podobnie jak Uber (o którym wspominam nie bez powodu, o czym za chwilę), to jedna z najpopularniejszych usług przewozu osób. Dziś poinformował, że został oficjalnym partnerem Lotniska Chopina. Co to oznacza dla klientów?

Bolt oficjalnym partnerem Lotniska Chopina

Bolt i Polskie Porty Lotnicze S.A. podpisali umowę o współpracy, za sprawą której pierwsza z ww. firm od 1 czerwca 2024 roku zostanie rekomendowanym partnerem transportowym Lotniska Chopina w Warszawie. Jakie korzyści dla pasażerów przyniesie ogłoszone dziś partnerstwo?

Dzięki niemu od początku czerwca 2024 roku pasażerowie będą mogli zamówić przejazdy w kategorii Comfort bezpośrednio sprzed terminalu na poziomie Przylotów. Na tym jednak nie koniec, ponieważ na terenie lotniska pojawią się specjalnie przeszkoleni agenci, oznaczeni logo firmy Bolt, którzy pomogą podróżnym m.in w zainstalowaniu aplikacji czy znalezieniu miejsca odbioru.

Informacje na temat możliwości podróży pojazdami z logo tej marki na karoserii będzie można uzyskać również w jednym z dwóch punktów informacyjnych. Ponadto na terenie lotniska wyznaczone zostaną także 2 oznaczone miejsca odbioru, gdzie kierowcy będą podjeżdżać po pasażerów.

Ogłoszona dziś współpraca zdecydowanie ułatwi zatem przylatującym na Lotnisko Chopina zorganizowanie sobie transportu z portu lotniczego do wybranego miejsca docelowego w dogodny sposób. Według samego przewoźnika szczególne znaczenie to udogodnienie będzie miało dla klientów Bolt Business, dla których połączenie z największym i jednocześnie najważniejszym lotniskiem w Polsce jest kluczowe.

To nie pierwsza taka współpraca

Niemal dokładnie dwa lata temu, w maju 2022 roku, Uber poinformował o nawiązaniu współpracy z Lotniskiem Chopina, dzięki której (począwszy od przełomu czerwca i lipca 2022 roku) przylatujący do Warszawy mogą zamówić przejazd z odbiorem bezpośrednio sprzed hali przylotów. Klienci mogą zamówić również podróż pojazdem o podwyższonym standardzie.