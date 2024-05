Bolt wprowadza przejazdy zieloną Teslą. Na początek w jednym mieście

Dla użytkowników Bolta, którzy są miłośnikami elektromobilności, szczególnie tej od Elona Muska, mam świetną wiadomość. Firma wprowadza przejazdy zielonymi samochodami marki Tesla.

Zielona Tesla dla użytkowników Bolta

Elektryków marki Tesla raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Jeśli myślimy o autach z V8, to najpewniej są to amerykańskie muscle cary, jeśli o wygodnych i szybkich limuzynach to najpewniej BMW, a natomiast auta elektryczne kojarzą się głównie z Teslą. Teraz z przejazdów tymi BEV-ami będzie można korzystać w przypadku Bolta.

Firma wybrała Model Y, co można uznać za słuszną decyzję. Pasażerowie z tyłu mogą liczyć na naprawdę sporo miejsca, zarówno na nogi, jak i nad głową. Do tego dochodzi zestaw cech znanych z większości elektryków, czyli podróżowanie w ciszy. Model Y może jeszcze pochwalić się sporą ilością miejsca w bagażniku, a także wsiadanie do niego jest wygodniejsze niż w przypadku bardziej usportowionego Modelu 3.

Samochody Tesli, które Bolt wprowadza we współpracy z partnerem flotowym Eternis, z łatwością rozpoznamy na ulicy. Otóż auta są koloru zielonego, który nie występuje w konfiguratorze na stronie amerykańskiego producenta. Z pewnością więc będą wyróżniać się na tle pozostałych Tesli jeżdżących po mieście. Na autach pojawi się też nazwa firmy, a także oznaczenia charakterystyczne dla warszawskich taksówek.

W Unii Europejskiej emisje CO 2 z samochodów osobowych stanowią ponad 50% wszystkich emisji generowanych przez transport. W Bolt wierzymy, że rozwiązania transportu współdzielonego mogą pomóc miastom zmierzać w stronę elektryfikacji transportu osobowego i jednocześnie zmniejszyć zależność mieszkańców od ich prywatnych samochodów. Paweł Kuncicki, Country Manager Bolt w Polsce

Na początek – 10 Tesli w jednym mieście