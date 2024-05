Bolt udostępnia w Polsce gadające hulajnogi-jednorożce. Że co?

Bolt rusza z najnowszą kampanią z okazji Dnia Hulajnogi Elektrycznej. Kolorowe i urocze jednoślady mają edukować i zachęcać użytkowników do prawidłowego, a przede wszystkim bezpiecznego pozostawiania pojazdów.

Kampania Bolta i hulajnogi-jednorożce

Hulajnogi elektryczne stały się niezwykle popularne, jednak styl parkowania prezentowany przez użytkowników często pozostawia wiele do życzenia. Nieważne czy to środek chodnika, czy ścieżki dla rowerów – bywa, że miejsce wybierane jest losowo, przeszkadzając i zagrażając innym uczestnikom ruchu.

Hulajnogi-jednorożce zachęcą do prawidłowego parkowania (źródło: Bolt)

Z okazji Dnia Hulajnogi Elektrycznej, obchodzonego już trzeci rok z rzędu w dniu 7 maja, marka Bolt postanowiła zaangażować się w edukowanie użytkowników hulajnóg. Ciekawa kampania ma promować odpowiednie i bezpieczne pozostawianie pojazdów, a jej „twarzą” jest postać jednorożca. Barwne jednoślady elektryczne pojawiają się w każdym polskim mieście obsługiwanym przez sieć Bolt, gdzie ludzkim głosem zachęcają do odpowiedniego zaparkowania.

W szeregi zielono-czarnych hulajnóg Bolta wstąpią teraz urocze, kolorowe jednorożce. Ich zadaniem jest nie tylko zachęcenie do korzystania z tej ekologicznej, elektrycznej i wygodnej formy transportu, ale również głosowe przekazywanie prośby do użytkownika o prawidłowe zaparkowanie pojazdu. Podobny sposób został już wykorzystany przed rokiem, kiedy to elektryczne jednoślady dziękowały osobom, które podniosły przewróconą hulajnogę.

Prawidłowe parkowanie, czyli jakie?

Pozostawianie hulajnogi elektrycznej oraz innych urządzeń transportu osobistego zostało oficjalnie uregulowane przed trzema laty. Pojazdy mają być parkowane w odpowiedniej lokalizacji, najlepiej w tzw. punktach mobilności, których liczba i dostępność sukcesywnie wzrasta na terenie polskich miast. Jeśli jednak odnalezienie takiego miejsca w okolicy nie jest możliwe, hulajnoga może zostać zaparkowana na krawędzi chodnika, najbardziej oddalonego od jezdni.

Co istotne, pojazd powinien być ulokowany równolegle, aby zajmować jak najmniej miejsca i umożliwić pieszym swobodne przejście. Podobnie jak w przypadku parkowania samochodów, konieczne jest pozostawienie wolnej przestrzeni chodnika o szerokości 1,5 metra, które wystarczy, aby przejechać wózkiem inwalidzkim bądź dziecięcym. Warto także zachować odpowiednią odległość od przejść dla pieszych oraz pamiętać o prawidłowym ustawieniu pojazdu na nóżce, aby się nie przewrócił.