Jak długo Google zamierza aktualizować swojego pierwszego smartwatcha?

Na pierwszy inteligentny zegarek Google czekaliśmy od czasów pojawienia się smartfonów Pixel w 2016 roku. Pixel Watch nareszcie powstał. Pytanie teraz, jak długo producent zamierza go wspierać?

Pixel Watch – ile lat aktualizacji?

Wydawałoby się, że skoro Google stworzyło swojego pierwszego smartwatcha, to będzie dbał o aktualizacje do niego mniej więcej… do końca świata i jeden dzień dłużej. Cóż, założenia takie już dawno można porzucić. Wszak nawet flagowe smartfony tego producenta dostają trzy duże wersje Androida. Trudno się spodziewać, żeby w przypadku smartwatcha było lepiej. I nie będzie.

Jak wynika z wywiadu, który Björn Kilburn, dyrektor Google ds. zarządzania produktami dla Wear OS udzielił reporterom Wired, zegarek Pixel Watch ma otrzymywać aktualizacje oprogramowania przez trzy lata.

Dokładnie będzie się to odbywać tak, że raz w roku Wear OS otrzyma nową wersję, a co kwartał będą pojawiać się mniejsze aktualizacje, wnoszące niewielkie poprawki i funkcje dodatkowe.

Galaxy Watch 5 będzie wspierany przez 4 lata

Zabawny rozdźwięk pojawia się, biorąc pod uwagę najnowszy smartwatch Samsunga. Galaxy Watch 5 także działa na Wear OS 3, ale będzie wspierany dłużej niż Pixel Watch. Jakim cudem?

Otóż począwszy od Wear OS 3, Google nie jest już odpowiedzialne za aktualizacje wearables, których nie produkuje. Poprzednie wersje tego oprogramowania zawsze pochodziły od giganta z Mountain View i musiały być dostosowywane przez poszczególnych producentów. Teraz każda firma wydająca smartwatche musi wziąć ten ciężar na swoje barki.

Dla Samsunga nie jest to żadnym problemem. Wręcz przeciwnie – może zdecydować o zapewnianiu wsparcia przez dłuższy czas, co właściwie uczynił, obiecując aktualizacje dla Galaxy Watch 5 przez okres 4 lat.

Co, jeśli mam starszego smartwatcha?

Ponieważ starsze smartwatche z Wear OS są wciąż pod programową opieką Google, można mieć nadzieję na aktualizację systemu. Na przykład modele zegarków z procesorami Snapdragon Wear 4100 lub Wear 4100+, które działają na Wear OS 2, powinny dostać upgrade do wersji Wear OS 3 przed końcem 2022 roku. Oczywiście przy założeniu, że Google wyrobi się z planem, który sobie narzuciło.