Hit: kupujesz smartfon Samsunga i dostajesz do kompletu smartwatcha!

Lubimy dostawać prezenty. Jeśli chodzi o smartfony, to ich producenci najczęściej dorzucają jakieś gratisy przy okazji przedsprzedaży – ale nie tylko. Samsung uruchomił promocję, w której po zakupie Galaxy S21 FE 5G dostaniemy smartwatch.

Galaxy S21 FE 5G z prezentem

Jeśli jesteśmy fanami budowania całego ekosystemu z urządzeń tego samego producenta, Samsung ułatwia nam zadanie na początek tej drogi. Nowa promocja umożliwia zakup smartfona Galaxy S21 FE 5G, co uprawni nas do odbioru nowego zegarka Galaxy Watch 4 w wersji 44 mm.

W tym momencie sam telefon kosztuje w sklepach 2999 złotych. Nie jest on jednak sprzedawany ze smartwatchem w zestawie. Żeby otrzymać zegarek, trzeba wykonać kilka czynności i nieco poczekać na przesyłkę z czasomierzem. Warto, ponieważ sklepowa cena Galaxy Watch 4 44 mm to teraz jakieś 1299 złotych. Jeśli zdecydowalibyśmy się zakupić go z drugiej ręki (hehe), i tak musielibyśmy wydać na niego ponad 800 złotych.

Samsung Galaxy S21 FE 5G

To już chyba czwarta akcja Samsunga, w której można dostać ten model smartwatcha przy zakupie telefonu. Aktualna promocja trwa do 6 listopada. Z zakupem trzeba jednak uwinąć się do 23 października.

Jak otrzymać zegarek w promocji?

Regulamin udostępniony na stronie Samsunga przekazuje kilka kluczowych informacji zainteresowanym otrzymaniem smartwatcha:

smartfon Galaxy S21 FE 5G należy zakupić do 23.10.2022 roku,

urządzenie należy aktywować do 30.10.2022 roku (aktywacja obejmuje uruchomienie smartfona przynajmniej na 5 minut, z aktywną kartą SIM i zaakceptowanie umowy licencyjnej użytkownika),

trzeba zalogować się do aplikacji Samsung Members na urządzeniu za pomocą konta Samsung,

należy do 6.11.2022 roku wypełnić formularz zgłoszenia do Promocji.

Samsung Galaxy Watch 4

Prawidłowo wypełniony formularz ma zawierać między innymi model i numer IMEI urządzenia, imię i nazwisko uczestnika wraz z jego numerem telefonu i e-mailem, adres wysyłki nagrody oraz załącznik w postaci dowodu zakupu telefonu.

Na weryfikację złożonego wniosku Samsung ma 14 dni kalendarzowych. Po zatwierdzeniu go, sprzęt powinniśmy dostać w ciągu kolejnych 21 dni kalendarzowych.

Smartfon można zakupić we wszystkich dużych sklepach z elektroniką, a także w sklepie Samsunga. Pełna lista współpracujących podmiotów znajduje się w Regulaminie akcji.