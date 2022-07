Samochód gamingowy. Tesla już niebawem dostanie obsługę gier ze Steam

Kto powiedział, że do grania w najnowsze gry potrzebna jest konsola lub komputer stacjonarny? Wkrótce cała biblioteka Steam będzie dostępna w samochodach Tesla!

Komputer gamingowy na kółkach

Samochody elektryczne Tesli już teraz mają wystarczająco dużo mocy, by odpalać na ekranach systemu infotaiment najnowsze gry. Komputery, które zajmują się między innymi przetwarzaniem danych potrzebnych do wspierania systemów autonomicznej jazdy, podczas postoju mogą być wykorzystywane inaczej.

Nowa Tesla Model S, a także Model X, korzystają między innymi z procesora AMD Ryzen, a przetwarzaniem grafiki zajmuje się układ AMD RDNA 2. Takie połączenie pozwala na osiągnięcie wydajności na poziomie 10 teraflopów, a więc zbliżonej do PlayStation 5. Czyni to z elektrycznych wozów Elona Muska prawdziwe konsole na kółkach.

Obecnie maszyny Tesli oferują sporo wbudowanych gier za pośrednictwem platformy Tesla Arcade. Wśród nich można znaleźć takie tytuły jak Cuphead czy Sonic the Hedgehog 1. Są to jednak mniej wymagające produkcje. Co z bardziej zaawansowanymi grami?

Czekamy na zaawansowane gry w Tesli (fot. Reddit)

Już na pokazach Tesli S Plaid w czerwcu ubiegłego roku pokazano, że komputer samochodu potrafi pociągnąć tak złożone tytuły jak Cyberpunk 2077. Wobec tego, nic nie stoi na przeszkodzie, by zwiększyć liczbę obsługiwanych tytułów. Jak? Przez integrację z platformą Steam.

Postępy w integracji ze Steamem

Elon Musk zdradził, że integracja systemu Tesli ze Steamem postępuje. Jak sam stwierdził, demonstracji wyników tych prac powinniśmy się spodziewać jeszcze w tym miesiącu.

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month. — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022

To o tyle ważne, że Elon Musk obiecał przecież, że w Tesli będzie można sobie zagrać w Wiedźmina 3 lub Cyberpunka 2077. Jak dotąd, ze swojej obietnicy się nie wywiązał. Być może to właśnie otworzenie się na platformę Steam umożliwi posiadaczom elektrycznych samochodów Muska na pobieranie tych uznanych tytułów. I nie tylko tych. Jeśli integracja ze Steamem przebiegnie pomyślnie, gracze (tzn. kierowcy i ich pasażerowie) z dnia na dzień dostaną dostęp do tysięcy produkcji.

Pokolenia, które interesują się zakupem samochodów Tesli to jednocześnie te, na których młode lata przypada rozwój platformy Steam. Z tego powodu ci, którzy będą chcieli skorzystać z gamingowych opcji swoich aut, mogli już do tej pory zgromadzić pokaźną kolekcję gier w swojej bibliotece. Co za czasy!