Polacy zostawiają w Uberze zaskakujące przedmioty. Jak można tego zapomnieć?!

Uber opublikował raport Lost & Found 2026, który ujawnia, jakie przedmioty najczęściej zapominają zabrać z samochodu pasażerowie. Wśród pozostawionych przedmiotów znalazły się jednak też zaskakujące „perełki”.

Polacy zapominają zabrać z Ubera nie tylko telefony, portfele i klucze

Wśród najczęściej pozostawianych w samochodzie po zakończeniu przejazdu przedmiotów znalazły się telefon lub aparat (30,4% zgłoszeń), plecak lub torba (18,6%), słuchawki (13,8%), klucze (12,7%) i portfel (12,7%). Często pasażerowie zostawiają jednak również… paszport (4,5%).

O ile powyższe można uznać za „standard”, o tyle niektórzy pasażerowie pozostawili dość nieoczekiwane przedmioty, takie jak:

cały tort,

fotelik dziecięcy,

jeden pantofel damski (jeden – nie kompletną parę),

lakier do włosów,

nóż wczesnośredniowieczny,

odkurzacz przemysłowy,

różowa torba i różowa koszula,

sztuczne włosy do przedłużania,

a nawet… wózek inwalidzki.

Nie tylko jednak Polacy potrafią zostawić „oryginalne” przedmioty w Uberze. Klientom w innych krajach również to się zdarzyło. Na przykład jedna osoba w Argentynie zapomniała zabrać ze sobą… 7,5 kg masła. Z kolei w Brazylii w samochodzie został grill ogrodowy, w Ghanie peruka prawnicza, w Nigerii kuchenka gazowa stołowa, a w Meksyku… szczoteczka do zębów dla kota.

Podobnych przypadków w przeszłości było więcej. Według raportu Lost & Found, opublikowanego przez Ubera w 2024 roku, pasażerom w USA zdarzyło się zostawić w samochodzie testy na ojcostwo, pas mistrzowski federacji WWE, dwa pojemniki z żywymi (!) pająkami w środku, żywego żółwia czy… silnik do Jeepa. Z kolei ktoś w Polsce zapomniał zabrać… sztuczną szczękę babci, a kto inny… 50 kg masła.

Pasażerowie Ubera najbardziej „roztargnieni” są w nocy i soboty

Najczęściej pasażerowie zapominają zabrać z Ubera swoich rzeczy w godzinach od 21 do 23, co może wiązać się ze zmęczeniem z powodu późnego powrotu do domu albo stanem po spożyciu, co wpływa na percepcję.

Jeśli zaś chodzi o dni tygodnia, to na podium znajdują się kolejno sobota, niedziela i piątek, co również można powiązać m.in. z powrotami z imprez. Najwięcej zgłoszeń dotyczących pozostawionych przedmiotów Uber zanotował 2 sierpnia 2025 roku (sobota), 26 lipca 2025 roku (sobota) i 1 stycznia 2026 roku (czwartek, Nowy Rok).

Najbardziej zapominalscy są klienci w Warszawie (blisko 40% wszystkich zgłoszeń), Krakowie (12,3%), Poznaniu (9,3%), Trójmieście (7,9%) i Wrocławiu (7,4%). Najwyższy wskaźnik zgłoszeń na 1000 przejazdów odnotowano jednak w Zakopanem (0,83 na 1000).

Jak zgłosić pozostawienie swojej własności w Uberze?

Pasażer może zgłosić, że zapomniał zabrać ze sobą swoją własność z Ubera, na dwa sposoby: poprzez aplikację lub stronę internetową. W pierwszym przypadku należy kolejno:

wejść w zakładkę Aktywność i wybrać przejazd, a potem opcję Znajdź zagubiony przedmiot,

przejść do zakładki Kontakt z kierowcą w sprawie zagubionego przedmiotu,

wybrać przedmiot z listy i określić prawdopodobne miejsce pozostawienia,

przewinąć na dół i wpisać swój numer kontaktowy oraz dotknąć Prześlij,

odebrać połączenie od kierowcy, aby ustalić czas i miejsce odbioru przedmiotu.

Możliwość zgłoszenia pozostawienia własnego przedmiotu w Uberze przez stronę internetową może zaś przydać się szczególnie w sytuacji, gdy pasażer zapomniał zabrać telefon. W tym celu należy kolejno: