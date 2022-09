Chcesz zapłacić BLIKIEM za Ubera? Już możesz

BLIK to usługa, która nie przestaje mi imponować, bowiem umożliwia szybkie i bezpieczne płatności w ogromnej części sklepów w Polsce, zarówno internetowych, jak i stacjonarnych (aczkolwiek wciąż nie we wszystkich). Teraz będzie jeszcze lepiej, bo sześcioma cyferkami zapłacimy za znacznie więcej dóbr i usług.

Przejażdżka czy jedzenie – BLIK to ogarnie!

Wygodne przejazdy Uberem dostępne są już w 27 miastach i regionach w Polsce (sprawdź, w jakich miastach jeździ Uber). Wybierasz miejsce odbioru, cel podróży, szybka płatność – i już! Największą wadą był niewątpliwie brak możliwości zapłacenia BLIKIEM – choć jest to wygodne, nie wszyscy chcą podpinać swoje karty płatnicze do Portfela Google czy Apple Pay, co jest jak najbardziej zrozumiałe. Warto jednak czasem skorzystać z Ubera – średnio raz na miesiąc firma proponuje taką promocję na przejazd (tj. kilkudziesięcioprocentowy rabat), że aż trudno jej odmówić.

Teraz jednak płatności za podwózkę będą jeszcze łatwiejsze. Uber nawiązał współpracę z Polskim Standardem Płatności, co pozwala na łatwe uregulowanie rachunku BLIKIEM, na długo przed przyjazdem kierowcy. Sześć cyferek, potwierdzenie w aplikacji banku – i już! To samo dotyczy również Uber Eats, przez co z pewnością głód nikogo nie zaskoczy, o ile tylko te usługi działają w Waszych miastach.

BLIK dostępny jak byk! (fot. Tabletowo.pl)

BLIK wprowadza płatności odroczone

To jednak nie koniec nowości. Za oficjalną zgodą UOKiK, BLIK wdraża rozwiązanie Płacę Później, które ma być kolejnym systemem płatności odroczonych. Sam często korzystałem z Allegro Pay, dlatego nie dziwię się, że coraz więcej korporacji finansowych decyduje się na podobne kroki (PKO BP również się do tego przymierza). Podobnie jak inne systemy, i ten umożliwi przesunięcie płatności o 30 dni bez opłat dla klienta.

Z serwisu skorzystają chwilowo wyłącznie klienci Banku Millennium. Przetwarzaniem płatności zajmie się serwis Przelewy24, a nowe rozwiązanie obsłuży – również tymczasowo – wyłącznie sklep internetowy Media Markt. Oznacza to, że tylko tam będziemy w stanie teraz zapłacić później, korzystając z nowej usługi. Wiemy tyle, że system zostanie w przyszłym roku udostępniony znacznej części klientów Banku Millennium. O innych bankach, niestety cisza.

Co ważne, to nie tylko korzyść dla kupujących. Wdrażając płatności odroczone, sprzedawca ma pewność, że środki przeznaczone na zakup towaru otrzyma natychmiast. Polski Standard Płatności oszacował, że udział BLIKA w transakcjach e-commerce może wynosić od 50%, nawet do 78% – znacznie więcej niż szybkie przelewy czy też karty płatnicze. Nic więc dziwnego, że z taką ofensywą twórca BLIKA wprowadza kolejne rozwiązania.