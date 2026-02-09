Te smartfony są twarde jak skała. I nie jest to ich jedyny atut

Firma Blackview nie od wczoraj tworzy pancerne smartfony, ale teraz wchodzi w ten sektor z pełną mocą. Wprowadza na rynek pięć modeli z serii Xplore, które – jak sama nazwa wskazuje – kierowane są do miłośników rozmaitych aktywności terenowych.

Blackview Xplore 2 Projector to pancerniak z wbudowanym projektorem

Topowym modelem w rodzinie jest Blackview Xplore 2 Projector. Nazwa nie jest przypadkowa, jako że ten pancerny smartfon może również pełnić funkcję projektora – oczywiście w ograniczonym zakresie. W trybie projekcji oferuje rozdzielczość 480p, przekątne od 20 do 100 cali oraz automatyczną korekcję trapezową, ale ze względu na jasność wynoszącą jedynie 100 lumenów lepiej jest zadbać o absolutną ciemność przed rozpoczęciem pokazu. Po stronie plusów na pewno wypada też zanotować czas projekcji sięgający 13 godzin na jednym ładowaniu.

To ostatnie jest efektem zastosowania akumulatora o pojemności 20000 mAh. Ogniwo obsługuje szybkie ładowanie z mocą 120 W, dzięki czemu uzupełnianie energii do pełna zajmować ma mniej niż 2 godziny. Warto też wspomnieć o funkcji ładowania zwrotnego z mocą 10 W – wystarczy do naładowania smartwatcha czy słuchawek.

Sercem smartfona jest niezły procesor MediaTek Dimensity 8300 sparowany z 12 GB lub 16 GB RAM typu LPDDR5X oraz maksymalnie 1 TB pamięci masowej w formacie UFS 4.0.

Blackview Xplore 2 Projector (źródło: Blackview)

Znaczną część frontu wypełnia 6,73-calowy wyświetlacz LTPO AMOLED o rozdzielczości 3,2K, częstotliwości odświeżania 1-120 Hz i jasności sięgającej 2600 nitów. Kawałek tej tafli zabiera dla siebie kamerka do selfie o rozdzielczości 50 Mpix. Z tyłu zaś znajdują się dwa aparaty: główny również o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.88) z OIS zdolny do nagrywania wideo w 4K i noktowizyjny 20 Mpix. Tam też zainstalowano podwójne światło kempingowe o jasności 467 lumenów.

To ostatnie doskonale świadczy o tym, że jest to sprzęt do zadań specjalnych. W tym kontekście nie sposób pominąć również kwestii odporności. Blackview Xplore 2 Projector jest pyło- i wodoszczelny w klasach IP68 i IP69K, a do tego pomyślnie przeszedł testy MIL-STD-810H. Wytrzymuje upadki z wysokości 6 metrów, półtonowe obciążenie i temperatury od -20 do 60 stopni Celsjusza. Z ciekawostek wspomnę jeszcze o obsłudze eSIM oraz łączności 5G i Wi-Fi 6E.

Rodzina Blackview Xplore jest obszerniejsza

W ofercie producenta znajduje się również smartfon Blackview Xplore 2 bez żadnego dopisku. Jest to właściwie dokładnie ta sama konstrukcja, a jedyna różnica polega na braku wbudowanego projektora.

Następnie mamy smartfony Blackview Xplore 1 oraz Xplore 1 Pro. W większości ich specyfikacje się pokrywają. Jeden i drugi model jest urządzeniem wyposażonym w procesor MediaTek Dimensity 7050, maksymalnie 16 GB RAM i 512 GB pamięci masowej, akumulator o pojemności 20000 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 55 W, a także wyświetlacz IPS o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Blackview Xplore 1 (źródło: Blackview)

Oba smartfony mogą również pochwalić się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 i IP69K, odpornością na upadki z wysokości 6 metrów oraz 2-calowym wyświetlaczem dodatkowym z tyłu. Skoro już jesteśmy na pleckach, to tam właśnie można zauważyć różnicę. W modelu Xplore 1 głównemu aparatowi o rozdzielczości 64 Mpix towarzyszy moduł noktowizyjny, a w modelu Xplore 1 Pro – termowizyjny.

Rodzinę uzupełnia smartfon Blackview Xplore X1, który oferuje równie wysoką wydajność i odporność, ale w nieco bardziej przystępnej formie. Dzięki temu, że jego akumulator ma nie 20000, lecz 10000 mAh, udało się uzyskać grubość wynoszącą jedynie 18 mm i wagę na poziomie 420 g. Wyróżnia go także główny aparat o rozdzielczości 108 Mpix.

Blackview Xplore (źródło: Blackview)

Podsumujmy i porównajmy…

Specyfikacja smartfonów z serii Blackview Xplore – porównanie modeli:

Xplore 2 Projector Xplore 2 Xplore 1 Pro Xplore 1 Xplore X1 Wyświetlacz 6,73 cala,

LTPO AMOLED,

1-120 Hz,

3200×1440 pikseli,

2600 nitów,

Gorilla Glass 5 6,73 cala,

LTPO AMOLED,

1-120 Hz,

3200×1440 pikseli,

2600 nitów,

Gorilla Glass 5 6,78 cala,

IPS,

120 Hz,

2460×1080 pikseli,

700 nitów,

Gorilla Glass 5 6,78 cala,

IPS,

120 Hz,

2460×1080 pikseli,

700 nitów,

Gorilla Glass 5 6,78 cala,

IPS,

120 Hz,

2460×1080 pikseli,

700 nitów,

Gorilla Glass 5 Procesor MediaTek Dimensity 8300 (4 nm; 3,35 GHz) MediaTek Dimensity 8300 (4 nm; 3,35 GHz) MediaTek Dimensity 7050 (6 nm; 2,4 GHz) MediaTek Dimensity 7050 (6 nm; 2,4 GHz) MediaTek Dimensity 7050 (6 nm; 2,4 GHz) Pamięć 12/16 GB RAM LPDDR5X;

256 GB-1 TB (UFS 4.0) 12/16 GB RAM LPDDR5X;

256 GB-1 TB (UFS 4.0) 12/16 GB RAM LPDDR5;

256 GB (UFS 3.1) / 512 GB (UFS 4.0) 12/16 GB RAM LPDDR5;

256/512 GB (UFS 3.1) 12/16 GB RAM LPDDR5;

256/512 GB (UFS 4.0) Akumulator 20000 mAh,

ładowanie do 120 W 20000 mAh,

ładowanie do 120 W 20000 mAh,

ładowanie do 55 W 20000 mAh,

ładowanie do 55 W 10000 mAh,

ładowanie do 55 W Aparaty z tyłu 50 Mpix z OIS – główny,

20 Mpix – noktowizyjny 50 Mpix z OIS – główny,

20 Mpix – noktowizyjny 64 Mpix – główny,

moduł termowizyjny 64 Mpix – główny,

20 Mpix – noktowizyjny 108 Mpix – główny,

20 Mpix – noktowizyjny Aparat z przodu 50 Mpix 50 Mpix 50 Mpix 50 Mpix 50 Mpix Łączność 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS (L1+L5) 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS (L1+L5) 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS (L1+L5) 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS (L1+L5) 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS (L1+L5) System DokeOS 4.2

(Android 15) DokeOS 4.2

(Android 15) DokeOS 5.0

(Android 15) DokeOS 4.2

(Android 15) DokeOS 5.0

(Android 15) Wymiary 186 x 87,8 x 29 mm 186 x 87,8 x 29 mm 184 x 83 x 29,5 mm 184 x 83 x 29,5 mm 184 x 83 x 18 mm Waga 710 gramów 670 gramów 640 gramów 638 gramów 420 gramów Odporność IP68, IP69K,

MIL-STD-810H IP68, IP69K,

MIL-STD-810H IP68, IP69K,

MIL-STD-810H IP68, IP69K,

MIL-STD-810H IP68, IP69K,

MIL-STD-810H

Ile kosztują smartfony Blackview Xplore?

Wszystkie opisane tu smartfony można już kupić za pośrednictwem oficjalnej strony producenta. Ich ceny przedstawiają się następująco:

Blackview Xplore 2 Projector – od 2358 złotych,

Blackview Xplore 2 – od 1814 złotych,

Blackview Xplore 1 Pro – od 1669 złotych,

Blackview Xplore 1 – od 1197 złotych,

Blackview Xplore X1 – od 1306 złotych.

Niektóre modele można również zamówić w popularnych sieciach, przede wszystkim w Media Expert, ale ceny są wyraźnie wyższe.