Blackview Xplore X1
Blackview Xplore X1 (źródło: Blackview)
Smartfony

Te smartfony są twarde jak skała. I nie jest to ich jedyny atut

Wojciech Kulik·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Te smartfony są twarde jak skała. I nie jest to ich jedyny atut

Firma Blackview nie od wczoraj tworzy pancerne smartfony, ale teraz wchodzi w ten sektor z pełną mocą. Wprowadza na rynek pięć modeli z serii Xplore, które – jak sama nazwa wskazuje – kierowane są do miłośników rozmaitych aktywności terenowych.

Blackview Xplore 2 Projector to pancerniak z wbudowanym projektorem

Topowym modelem w rodzinie jest Blackview Xplore 2 Projector. Nazwa nie jest przypadkowa, jako że ten pancerny smartfon może również pełnić funkcję projektora – oczywiście w ograniczonym zakresie. W trybie projekcji oferuje rozdzielczość 480p, przekątne od 20 do 100 cali oraz automatyczną korekcję trapezową, ale ze względu na jasność wynoszącą jedynie 100 lumenów lepiej jest zadbać o absolutną ciemność przed rozpoczęciem pokazu. Po stronie plusów na pewno wypada też zanotować czas projekcji sięgający 13 godzin na jednym ładowaniu.

To ostatnie jest efektem zastosowania akumulatora o pojemności 20000 mAh. Ogniwo obsługuje szybkie ładowanie z mocą 120 W, dzięki czemu uzupełnianie energii do pełna zajmować ma mniej niż 2 godziny. Warto też wspomnieć o funkcji ładowania zwrotnego z mocą 10 W – wystarczy do naładowania smartwatcha czy słuchawek.

Sercem smartfona jest niezły procesor MediaTek Dimensity 8300 sparowany z 12 GB lub 16 GB RAM typu LPDDR5X oraz maksymalnie 1 TB pamięci masowej w formacie UFS 4.0.

Blackview Xplore 2 Projector
Blackview Xplore 2 Projector (źródło: Blackview)

Znaczną część frontu wypełnia 6,73-calowy wyświetlacz LTPO AMOLED o rozdzielczości 3,2K, częstotliwości odświeżania 1-120 Hz i jasności sięgającej 2600 nitów. Kawałek tej tafli zabiera dla siebie kamerka do selfie o rozdzielczości 50 Mpix. Z tyłu zaś znajdują się dwa aparaty: główny również o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.88) z OIS zdolny do nagrywania wideo w 4K i noktowizyjny 20 Mpix. Tam też zainstalowano podwójne światło kempingowe o jasności 467 lumenów.

To ostatnie doskonale świadczy o tym, że jest to sprzęt do zadań specjalnych. W tym kontekście nie sposób pominąć również kwestii odporności. Blackview Xplore 2 Projector jest pyło- i wodoszczelny w klasach IP68 i IP69K, a do tego pomyślnie przeszedł testy MIL-STD-810H. Wytrzymuje upadki z wysokości 6 metrów, półtonowe obciążenie i temperatury od -20 do 60 stopni Celsjusza. Z ciekawostek wspomnę jeszcze o obsłudze eSIM oraz łączności 5G i Wi-Fi 6E.

Rodzina Blackview Xplore jest obszerniejsza

W ofercie producenta znajduje się również smartfon Blackview Xplore 2 bez żadnego dopisku. Jest to właściwie dokładnie ta sama konstrukcja, a jedyna różnica polega na braku wbudowanego projektora.

Następnie mamy smartfony Blackview Xplore 1 oraz Xplore 1 Pro. W większości ich specyfikacje się pokrywają. Jeden i drugi model jest urządzeniem wyposażonym w procesor MediaTek Dimensity 7050, maksymalnie 16 GB RAM i 512 GB pamięci masowej, akumulator o pojemności 20000 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 55 W, a także wyświetlacz IPS o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Blackview Xplore 1
Blackview Xplore 1 (źródło: Blackview)

Oba smartfony mogą również pochwalić się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 i IP69K, odpornością na upadki z wysokości 6 metrów oraz 2-calowym wyświetlaczem dodatkowym z tyłu. Skoro już jesteśmy na pleckach, to tam właśnie można zauważyć różnicę. W modelu Xplore 1 głównemu aparatowi o rozdzielczości 64 Mpix towarzyszy moduł noktowizyjny, a w modelu Xplore 1 Pro – termowizyjny.

Rodzinę uzupełnia smartfon Blackview Xplore X1, który oferuje równie wysoką wydajność i odporność, ale w nieco bardziej przystępnej formie. Dzięki temu, że jego akumulator ma nie 20000, lecz 10000 mAh, udało się uzyskać grubość wynoszącą jedynie 18 mm i wagę na poziomie 420 g. Wyróżnia go także główny aparat o rozdzielczości 108 Mpix.

Blackview Xplore
Blackview Xplore (źródło: Blackview)

Podsumujmy i porównajmy…

Specyfikacja smartfonów z serii Blackview Xplore – porównanie modeli:

Xplore 2 ProjectorXplore 2Xplore 1 ProXplore 1Xplore X1
Wyświetlacz6,73 cala,
LTPO AMOLED,
1-120 Hz,
3200×1440 pikseli,
2600 nitów,
Gorilla Glass 5		6,73 cala,
LTPO AMOLED,
1-120 Hz,
3200×1440 pikseli,
2600 nitów,
Gorilla Glass 5		6,78 cala,
IPS,
120 Hz,
2460×1080 pikseli,
700 nitów,
Gorilla Glass 5		6,78 cala,
IPS,
120 Hz,
2460×1080 pikseli,
700 nitów,
Gorilla Glass 5		6,78 cala,
IPS,
120 Hz,
2460×1080 pikseli,
700 nitów,
Gorilla Glass 5
ProcesorMediaTek Dimensity 8300 (4 nm; 3,35 GHz)MediaTek Dimensity 8300 (4 nm; 3,35 GHz)MediaTek Dimensity 7050 (6 nm; 2,4 GHz)MediaTek Dimensity 7050 (6 nm; 2,4 GHz)MediaTek Dimensity 7050 (6 nm; 2,4 GHz)
Pamięć12/16 GB RAM LPDDR5X;
256 GB-1 TB (UFS 4.0)		12/16 GB RAM LPDDR5X;
256 GB-1 TB (UFS 4.0)		12/16 GB RAM LPDDR5;
256 GB (UFS 3.1) / 512 GB (UFS 4.0)		12/16 GB RAM LPDDR5;
256/512 GB (UFS 3.1)		12/16 GB RAM LPDDR5;
256/512 GB (UFS 4.0)
Akumulator20000 mAh,
ładowanie do 120 W		20000 mAh,
ładowanie do 120 W		20000 mAh,
ładowanie do 55 W		20000 mAh,
ładowanie do 55 W		10000 mAh,
ładowanie do 55 W
Aparaty z tyłu50 Mpix z OIS – główny,
20 Mpix – noktowizyjny		50 Mpix z OIS – główny,
20 Mpix – noktowizyjny		64 Mpix – główny,
moduł termowizyjny		64 Mpix – główny,
20 Mpix – noktowizyjny		108 Mpix – główny,
20 Mpix – noktowizyjny
Aparat z przodu50 Mpix50 Mpix50 Mpix50 Mpix50 Mpix
Łączność5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS (L1+L5)5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS (L1+L5)5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS (L1+L5)5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS (L1+L5)5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS (L1+L5)
SystemDokeOS 4.2
(Android 15)		DokeOS 4.2
(Android 15)		DokeOS 5.0
(Android 15)		DokeOS 4.2
(Android 15)		DokeOS 5.0
(Android 15)
Wymiary186 x 87,8 x 29 mm186 x 87,8 x 29 mm184 x 83 x 29,5 mm184 x 83 x 29,5 mm184 x 83 x 18 mm
Waga710 gramów670 gramów640 gramów638 gramów420 gramów
OdpornośćIP68, IP69K,
MIL-STD-810H		IP68, IP69K,
MIL-STD-810H		IP68, IP69K,
MIL-STD-810H		IP68, IP69K,
MIL-STD-810H		IP68, IP69K,
MIL-STD-810H

Ile kosztują smartfony Blackview Xplore?

Wszystkie opisane tu smartfony można już kupić za pośrednictwem oficjalnej strony producenta. Ich ceny przedstawiają się następująco:

Niektóre modele można również zamówić w popularnych sieciach, przede wszystkim w Media Expert, ale ceny są wyraźnie wyższe.

Zobacz również
Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

Obserwuj nas