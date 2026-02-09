YouTube odbiera kolejną funkcję. Chyba że zapłacisz

Teksty utworów wyświetlane podczas ich odtwarzania to całkiem fajna funkcja, ale niekoniecznie kojarzy mi się z czymś, co kwalifikowałoby się do miana premium. Mimo to YouTube zdecydował się na ograniczenie jej dostępności w taki sposób, by skorzystać mogli tylko płacący użytkownicy.

Teksty piosenek na YouTube tylko dla użytkowników Premium

Testy trwały kilka miesięcy i wygląda na to, że klamka zapadła. Jak informuje serwis 9to5Google, na całym świecie stopniowo wdrażana jest zmiana, na mocy której użytkownicy korzystający z aplikacji YouTube Music za darmo muszą pożegnać się z brakiem limitów w kontekście tekstów piosenek.

Bez opłat można wyświetlić teksty jedynie pięć razy, a liczba pozostałych wyświetlana jest u góry ekranu. Z kolei po wyczerpaniu limitu, przy kolejnej próbie widoczne są tylko pierwsze wersy, a reszta jest zamazana i uzupełniona planszą, że jedynym sposobem na odzyskanie dostępu jest wykupienie abonamentu.

Teksty w aplikacji YouTube Music (screeny: 9to5Google)

Bez abonamentu ani rusz?

Przypomnę więc od razu, że od kwietnia 2025 roku cena YouTube Premium wynosi 29,99 złotych miesięcznie. Osoby zainteresowanie wyłącznie streamingiem muzyki mogą alternatywnie wykupić nieco tańszy abonament YouTube Music Premium, który kosztuje 23,99 złotych miesięcznie.

Taki abonament umożliwia również słuchanie muzyki (i oglądanie teledysków) bez reklam, możliwość pobierania utworów do późniejszego odtwarzania bez dostępu do internetu, a także odtwarzania muzyki w tle (podczas korzystania z innych aplikacji lub w ogóle z wyłączonym ekranem).

Swoją drogą, teksty nie są jedyną funkcją, z której dotąd można było korzystać swobodnie, a która ma zostać zarezerwowana dla płacących użytkowników. Pod koniec stycznia pisałem, że firma Google planuje oferować zmianę prędkości odtwarzania jako jeden z benefitów dla abonentów YouTube Premium.

Na marginesie jeszcze dodam, że jeśli chodzi o najważniejszego rywala YouTube Music, czyli Spotify – usługa póki co nadal oferuje teksty także tym użytkownikom, którzy korzystają z niej za darmo. Dla abonentów Spotify Premium zarezerwowane są jedynie teksty w trybie offline.

Psst, jakby co, niedawno pokazałem, jak można uzyskać Spotify Premium za darmo na 9 miesięcy.