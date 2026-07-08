Pancerny smartfon z kamerą termowizyjną. Dotarł do Polski

Za nami polska premiera smartfona Blackview Xplore 1 Pro. Na pozór to typowy pancerniak z pojemnym akumulatorem, ale pierwsze skrzypce gra tu co innego. Mianowicie: kamera termowizyjna.

Blackview Xplore 1 Pro to pancerny smartfon z kamerą termowizyjną

Blackview Xplore 1 Pro to pancerniak odporny na wstrząsy i upadki. Pomyślnie przeszedł testy MIL-STD-810H, a do tego jest to również pyło- i wodoszczelny smartfon w klasach IP68 i IP69K. Dzięki temu ma się dobrze sprawdzić w najrozmaitszych zastosowaniach, w tym także na budowie, w warsztacie czy podczas górskich wypraw.

W nietypowych scenariuszach przydatny może okazać się najbardziej charakterystyczny element tego modelu, a jest nim moduł termowizyjny FLIR Lepton 3.5, umożliwiający zarówno robienie zdjęć, jak i prowadzenie diagnostyki instalacji lub urządzeń (np. szczelności okien, lokalizacji przewodów w ścianie czy pomiaru temperatury silnika w samochodzie). Oferuje rozdzielczość 160×120 pikseli i dokładne wskazania w zakresie od -10 do 400 stopni Celsjusza.

Poza nim dysponuje również głównym, szerokokątnym aparatem z sensorem Samsung Isocell o rozdzielczości 64 Mpix. Z przodu zaś zainstalowana została kamera o rozdzielczości 50 Mpix. Główną rolę na froncie odgrywa jednak 6,78-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Chroni go dodatkowo szkło Corning Gorilla Glass 5.

Z tyłu natomiast znajduje się dodatkowy, 2-calowy ekran, umożliwiający szybkie sprawdzenie godziny, powiadomień czy też poziomu naładowania akumulatora. A skoro już o nim mowa…

Blackview Xplore 1 Pro (źródło: Blackview)

Smartfon Blackview Xplore 1 Pro może pochwalić się długim czasem pracy, bo w środku znalazło się miejsce na akumulator o pojemności 20000 mAh. Można też liczyć na szybkie ładowanie (z mocą 55 W). Pozostałe bebechy to procesor MediaTek Dimensity 7050, 12 GB RAM typu LPDDR5 i 256 GB pamięci masowej w formacie UFS 3.1. Wszystko to przy wymiarach 184×83×29,5 mm i wadze 640 g.

Ile kosztuje smartfon Blackview Xplore 1 Pro?

Smartfon Blackview Xplore 1 Pro jest już oficjalnie dostępny w Polsce, a jego ceny rozpoczynają się od 1999 złotych. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: czarna i pomarańczowa.