Składak za 2 koła. Będzie hitem?

To naprawdę tani smartfon ze składanym ekranem. Blackview Hero 10 to interesująca propozycja, choć niska cena nie wzięła się znikąd. Co konkretnie ma do zaoferowania ten model i jak wypada w porównaniu z konkurencją? Spójrzmy.

Blackview Hero 10 to naprawdę tani smartfon składany

Składane smartfony wciąż wielu osobom kojarzą się z bardzo drogimi urządzeniami. W rzeczywistości jednak ich ceny wcale nie są już tak przerażające jak jeszcze kilka lat temu. Owszem, topowy Samsung Galaxy Z Flip 5 5G kosztuje ~3500 złotych, ale już Motorola Razr 40 jest obecnie wyceniana na ~3000 złotych, a w promocji można kupić ją nawet o 500 złotych taniej. Jeśli to dla Ciebie wciąż za dużo, a marzy Ci się składak, Blackview może mieć coś dla Ciebie.

Blackview Hero 10 to najnowszy, a zarazem najtańszy składany smartfon o globalnej dostępności. Jego sprzedaż ruszyła na platformie AliExpress, z której możesz go zamówić do Polski za jedyne ~2070 złotych. Do wyboru masz dwie wersje kolorystyczne (czarną i fioletową). Musisz jedynie nastawić się na nieco dłuższe czekanie – wysyłka może zająć do 2 tygodni.

Czy w ogóle warto jednak kupić ten smartfon?

Cóż, na pewno nie jest to demon szybkości. Jego sercem jest montowany w modelach z pogranicza niskiej i średniej półki cenowej chipset MediaTek Helio G99, z którym współpracuje 12 GB RAM-u w formacie LPDDR4X. Do tego dochodzi 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2 i akumulator o pojemności 4000 mAh z obsługą szybkiego ładowania (45 W).

W kontekście łączności Blackview Hero 10 oferuje Wi-Fi 5 oraz 4G (na 5G, niestety, nie ma co liczyć), a jeśli chodzi o kamery, to główny duet tworzą: sensor Samsunga o rozdzielczości 108 Mpix z dodatkowym 8-megapikselowym aparatem ultraszerokim, a kawałek ekranu dla siebie bierze oczko do selfie o rozdzielczości 32 Mpix. Skoro już wspomniałem o wyświetlaczu, to dodam, że po rozłożeniu uzyskujemy 6,9-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 2,5K.

Porównanie składanych smartfonów Blackview, Motorola i Samsung

Producent przyoszczędził więc na procesorze, a do tego pozbawił swoje urządzenie bajerów, takich jak bezprzewodowe ładowanie czy łączność 5G. Dzięki temu jednak udało mu się osiągnąć bardzo niski poziom cenowy. Czuję, że chętnych nie będzie brakować.

A jeśli zastanawia Cię, jak taka specyfikacja wypada w porównaniu z droższą konkurencją, to rzuć okiem na tę podsumowującą tabelkę:

Blackview Hero 10 Motorola Razr 40 Motorola Razr 40 Ultra Samsung Galaxy Z Flip 5 Wyświetlacz główny AMOLED 120 Hz

6,9 cala

1188×2790 px AMOLED 144 Hz

6,9 cala

1080×2640 px P-OLED 165 Hz

6,9 cala

1080×2640 px AMOLED 120 Hz

6,7 cala

1080×2640 px Wyświetlacz dodatkowy IPS

1,19 cala

390×390 px OLED

1,47 cala

368×194 px P-OLED

3,6 cala

1066×1056 px AMOLED

3,4 cala

748×720 px Procesor MediaTek Helio G99

(do 2,2 GHz) Snapdragon 7 Gen 1

(do 2,5 GHz) Snapdragon 8+ Gen 1

(do 3,2 GHz) Snapdragon 8 Gen 2

(do 3,36 GHz) Pamięć 12 GB RAM

256/512 GB 8 GB RAM

256 GB 8/12 GB RAM

256/512 GB 8 GB RAM

256/512 GB Łączność komórkowa 4G (LTE) 5G / 4G (LTE) 5G / 4G (LTE) 5G / 4G (LTE) Aparat główny 108+8 Mpix 64+13 Mpix 12+13 Mpix 12+12 Mpix Aparat przedni 32 Mpix 32 Mpix 32 Mpix 10 Mpix Akumulator 4000 mAh 4200 mAh 3800 mAh 3700 mAh Aktualna cena (maj 2024) ~2100 złotych ~2500-3000 złotych ~3500 złotych ~3500 złotych

