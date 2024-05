Najnowsze Surface’y to całkiem nowy gatunek. Żaden nie działa na procesorze Intela!

Microsoft dołączył do Apple, pozostawiając za sobą niewygodny związek z procesorami Intela. Wszystkie nowe Surface’y działają na układach ARM, a dokładniej – na chipach Qualcomm Snapdragon X Elite oraz Plus.

Nowe Surface’y to reset dla Microsoftu

Microsoft zaprezentował dwa nowe urządzenia: Surface Pro oraz Surface Laptop w dwóch wersjach – 13,8-calowej lub 15-calowej. Jak można zauważyć, bezpośrednio przy ich nazwach nie ma już numerka, co sugeruje spore zmiany dla firmy. Co prawda w materiałach pojawiają się określenia „11. edycja” lub „7. edycja”, ale widać, że firma odcina się od poprzednich generacji grubszą kreską. To dlatego, że wśród nowych urządzeń NIE MA wersji z procesorami Intela.

W Surface Pro mamy procesory Qualcomm Snapdragon X Elite oraz Plus i (po raz pierwszy) opcjonalny ekran OLED z HDR, Dolby Vision, kontrastem miliona do jednego oraz odświeżaniem o częstotliwości 120 Hz. Do tego otrzymujemy do 32 GB RAM i maksymalnie 1 TB miejsca na system i dane.

Urządzenie wykorzystuje mikrofony Studio Mics oraz głośniki Dolby Atmos. W obudowie znajdują się dwa porty USB 4, zdolne do obsługi trzech zewnętrznych monitorów 4K. Za łączność odpowiada moduł Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. Pojawi się też wersja z modemem 5G. Z tyłu obudowy widać oczko aparatu Ultra HD, zaś kamera przednia zyskała rozdzielczość Quad HD oraz ultraszerokokątny obiektyw, a także wsparcie dla Windows Studio Effects.

Bateria ma wystarczyć na nawet 14 godzin pracy, na przykład w połączeniu z nową klawiaturą Surface Pro Flex (która po raz pierwszy może być używana nawet wtedy, gdy jest odłączona) oraz rysikiem Surface Slim Pen. Podstawowa wersja z ekranem LCD, 16 GB RAM i dyskiem SSD 256 GB kosztuje 5399 złotych.

9 Ocena

Surface Laptop 7. generacji

Wydawałoby się, że procesory ARM mają sens głównie w lekkich urządzeniach pokroju Surface Pro. Jednak rewolucja, jaką prowadzi od kilku lat Apple w związku z kompletnym porzuceniem współpracy z Intelem, miała wpływ także na Microsoft. W związku z tym, wszystkie nowe edycje Surface Laptop działają na procesorach Qualcomm Snapdragon X Plus lub Elite.

Notebooki zyskały aż do 64 GB RAM i maksymalnie do 1 TB pamięci wewnętrznej. Jak wspomniałem wyżej, występują w dwóch wersjach: z dotykowym ekranem PixelSense 13,8″ lub 15″, zachowując jednak takie same zagęszczenie pikseli (201 PPI), wsparcie dla HDR i Dolby Viosion IQ oraz odświeżanie 120 Hz.

W obudowie znajdują się porty: 2x USB-C/USB 4, USB-A 3.1, audio jack 3,35 mm, a w wersji 15-calowej nawet gniazdo na karty MicroSD. Microsoft wciąż nie porzucił portu Microsoft Connect, więc znajdziemy go i tu. Za łączność odpowiadają moduły Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. Dźwięk reprodukowany jest dzięki głośnikom Omnisonic z Dolby Atmos. Podczas wideokonferencji przydadzą się mikrofony Studio Mics oraz kamera 1080p z Windows Hello.

Całość zasilana jest akumulatorem pozwalającym na nawet 22 godziny odtwarzania filmów (54 Wh w 13,8″ oraz 66 Wh w 15″).

W Polsce cena Surface Laptop w wersji 13,8 cala zaczyna się od 5399 złotych. Wersja 15 cali to koszt przynajmniej 6999 złotych.

Zarówno Surface Pro, jak i Surface Laptop dostępne są na stronie sklepu Microsoft w przedsprzedaży, która potrwa do 18 czerwca. Później urządzenia trafią do regularnej, szerszej dystrybucji.