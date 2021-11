Do Biedronek w całej Polsce trafi elektronika nowej marki Moevi

Oferta sieci Biedronka wzbogaci się o urządzenia nowej marki na polskim rynku – Moevi. Klienci w całej Polsce już wkrótce będą mogli kupić słuchawki z ANC, głośnik i gimbal – wszystkie w bardzo przystępnych cenach.

Moevi – nowa marka elektroniki w sklepach Biedronka

Za marką Moevi stoi firma mPTech, która ma już w swoim portfolio marki myPhone, HAMMER, techbite i HYKKER. Jej pierwsze urządzenia trafią do Biedronek w całej Polsce 29 listopada 2021 roku. Według deklaracji producenta, będą się one cechowały bardzo dobrą jakością wykonania, wysokimi parametrami technicznymi i estetycznym, modnym designem.

Słuchawki nauszne Moevi mają zachęcać przede wszystkim funkcją aktywnej redukcji hałasu (do -22 dB) oraz bardzo długim czasem pracy na jednym ładowaniu, bo sięgającym aż 70 godzin. Ponadto producent zadbał o to, aby ich ładowanie nie trwało zbyt długo – zajmie ono zaledwie 1,5 godziny.

Słuchawki wyposażono też w 40 mm mebranę w tytanowej powłoce. Oczywiście można za ich pośrednictwem nie tylko słuchać muzyki, ale również prowadzić rozmowy telefoniczne. Mogą one działać zarówno bezprzewodowo (zasięg do 10 metrów), jak i przewodowo, ponieważ znalazło się w nich miejsce na wejście minijack. Producent dodaje w zestawie przewód z taką końcówką, a także USB-C i dedykowane etui.

Kolejnym urządzeniem, które już od najbliższego poniedziałku będzie można kupić w Biedronkach w całej Polsce, jest przenośny głośnik Bluetooth. Dysponuje on mocą aż 20 W (2×10 W) i akumulatorem o pojemności 2000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania. Producent nie podaje jednak czasu pracy na jednym ładowaniu ani czasu, jaki jest potrzebny, aby naładować urządzenie od 0% do 100% – deklaruje jedynie, że jest on „wyjątkowo krótki”.

Głośnik oferuje m.in. złącze AUX i slot na kartę microSD oraz pokrętło do regulacji głośności (na górnym panelu). Urządzenie jest odporne na nieznaczne zachlapania (IPX7), a jego wysokość nie przekracza 20 cm. Producent dodaje w zestawie przewód USB-C.

Z kolei gimbal marki Moevi oferuje m.in. funkcje „wykrywania twarzy” i „podążania za obiektem”, a do tego może pracować w trybie panoramicznym, wertykalnym i horyzontalnym. Ponadto, dzięki trzem osiom obrotu, zapewnia pełną stabilizację obrazu (może wykonać obrót od 180° do nawet 330°).

Gimbal współpracuje ze smartfonami z systemem Android i iOS (do 6 cali) oraz kamerami typu GoPro (po zastosowaniu adaptera, który trzeba dokupić osobno). Na jednym ładowaniu może pracować do 12 godzin, a do tego oferuje też funkcję power banku. Akumulator w urządzeniu ładuje się za pośrednictwem złącza micro USB (przewód znajduje się w zestawie, podobnie jak smycz na nadgarstek).

mPTech podaje, że pierwsze urządzenia marki Moevi będą dostępne w sklepach sieci Biedronka w całej Polsce od poniedziałku, 29 listopada 2021 roku, w sugerowanych cenach od 199 do 279 złotych (do wyczerpania zapasów).