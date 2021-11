Handel podróbkami to wciąż duży problem. W Szczecinie zabezpieczono nieoryginalne akcesoria o wartości 100 tysięcy złotych

Podróbki nie tylko są gorszej jakości, ale czasami mogą również stanowić zagrożenie dla ich użytkownika. Warto o tym pamiętać, decydując się na zakup nieoryginalnego produktu lub kupując coś w niezaufanym punkcie handlowym. Jedno z takich miejsc właśnie zamknęła policja w Szczecinie.

Podróbki sprzedawane jako oryginalne akcesoria

Komenda Miejska Policji w Szczecinie poinformowała o zabezpieczeniu podrobionych akcesoriów GSM. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą skontrolowali jeden z punktów handlowych znajdujących się na terenie Szczecina. Sklep oferował akcesoria do smartfonów, które były sprzedawane jako oryginalne.

Jak się okazało podczas kontroli, znaki towarowe widoczne na produktach były podrobione, a szczeciński sklep z akcesoriami handlował nieoryginalnym towarem. Według KMP w Szczecinie, na miejscu zabezpieczono blisko 1000 sztuk akcesoriów, wśród których znajdowały się słuchawki, baterie, etui do telefonów oraz inne produkty.

fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Zdjęcia udostępnione przez policję ukazują, że towary były sygnowane logami takich producentów, jak Apple, Samsung czy Huawei. Wartość podróbek oszacowano na niemalże 100 tysięcy złotych.

Sklepem sprzedającym nieoryginalne towary zarządzała 38-letnia właścicielka. Usłyszy ona teraz zarzuty w związku z popełnionym przez nią przestępstwem. Prawo zakazuje wprowadzania do obrotu przedmiotów z zastrzeżonymi i podrobionymi znakami towarowymi na mocy Ustawy Prawo Własności Przemysłowej. Grozi za to do 2 lat pozbawienia wolności.

Jako że sklep z podróbkami akcesoriów znanych producentów był stałym źródłem dochodu kobiety, może zostać ona skazana na wyższą karę, tj. pozbawienie wolności na okres od 6 miesięcy do 5 lat. Z racji na funkcjonowanie sklepu na szeroką skalę (poprzez sprzedaż internetową), można się spodziewać, że właścicielce zostanie wymierzony najwyższy wymiar kary przewidziany za to przestępstwo.

Nie jest to odosobniony przypadek w województwie Zachodniopomorskim, ponieważ zaledwie miesiąc temu podobny incydent miał miejsce w Koszalinie. Wtedy na miejscu zostało znalezionych ponad 500 sztuk nieoryginalnych słuchawek, ładowarek oraz kontrolerów. Towar warty ponad 140 tysięcy złotych był sprzedawany w punkcie prowadzonym przez 35-letniego mężczyznę.

Nieoryginalne akcesoria – jak uchronić się przed ich zakupem?

Jeżeli nie chcecie narazić się na kupno nieoryginalnych produktów, warto zawsze wybierać duże, sprawdzone sieci sklepów, będące oficjalnymi dystrybutorami lub punktami sprzedaży znanych marek. Podczas zakupów w mniejszych sklepikach lub na niesprawdzonych stronach, warto przejrzeć ich opinie w internecie oraz zweryfikować towar przed zakupem.

Niektórzy producenci udostępniają na swoich stronach porady, dzięki którym rozpoznanie nieoryginalnych akcesoriów może być prostsze. Przykładowo, wśród artykułów na Apple Support można znaleźć tekst dotyczący rozpoznawania podrobionych akcesoriów ze złączem Lightning.