To już nie jest kopia GoPro – wyczekiwana premiera kamery DJI Action 2

Kamery DJI Osmo Action zasłużyły sobie na swoją renomę. Dwa lata temu rzuciły wyzwanie urządzeniom GoPro i to z całkiem niezłym skutkiem. Długo czekaliśmy na następcę, ale cierpliwość popłacała. Oto nowa kamera DJI Action 2.

DJI Action 2 – już nie wygląda jak kamera GoPro

Projektanci DJI musieli dojść do wniosku, że czas skończyć wzorowanie się na GoPro, jeśli chodzi o design kamer dla aktywnych. Nieprawdą byłoby jednak stwierdzenie, że tym razem pozostali całkowicie oryginalni, bo wygląd nowego DJI Action 2 to wypisz-wymaluj Insta360. Niekoniecznie musi to być wadą.

Tak jak model Osmo Action korzystał z wszystkich zalet konstrukcyjnych, inspirowanych GoPro, tak DJI Action 2 czerpie z kamer Insta360 to, co najlepsze. Na przykład, dzięki temu można było pozwolić sobie na modułowość czy opcję montażu na klatce piersiowej za pomocą smyczy magnetycznej.

Mały, ale wariat

To, co wyróżnia DJI Action 2, to zerowa potrzeba podpinania kamery… właściwie do czegokolwiek. Zastosowana matryca jest tą samą, którą spotkaliśmy już w DJI Pocket 2 (>tutaj< macie recenzję), a zatem jest to przetwornik 1/1.7″. W środku mamy już 32 GB pamięci do wykorzystania przez użytkownika. Dzięki temu, zawsze możemy mieć przy sobie małą i leciutką kamerę (ok. 50 g), która jest w stanie wygenerować bardzo dobrej jakości obraz, do tego skutecznie wystabilizowany (w prędkościach zapisu do 100 klatek na sekundę). Ponieważ waży tak niewiele, będzie pewnie ceniona przez fanów dronów FPV czy modelarstwa.

Z uwagi na to, że mamy do czynienia z prawdziwym maluchem, nie można się spodziewać nieprzeciętnie długiego czasu pracy. Wbudowana bateria ma pojemność raptem 580 mAh, ale dla krótkich ujęć kilkuminutowych powinna z powodzeniem wystarczyć. Kamera jest odporna na wodę do 10 metrów. Przy chęci nurkowania z przednim ekranem czy dodatkową baterią (z którą czas pracy zwiększa się do bardzo przyzwoitych 180 minut w trybie 1080p) musimy zaopatrzyć się w dedykowaną obudowę wodoodporną, gdyż moduły nie są odporne na wodę.

Szczęśliwie, producent nie porzucił stosowanego w DJI Osmo Active systemu mocowania akcesoriów. Dzięki temu wykorzystamy nasz sprawdzony zestaw gadżetów albo swobodnie podłączymy te, które zakupiliśmy po okazyjnej cenie dla GoPro.

Dwie opcje DJI Action 2, z czego jedna dostępna w Polsce

DJI Action 2 będzie występować w dwóch wersjach. Pierwsza i – jak na razie – jedyna dostępna od dziś, czyli DJI Action 2 Dual Screen Combo, oprócz kamery, magnetycznej zawieszki na szyję, uchwytu magnetycznego z przegubem kulowym oraz mocowania magnetycznego pod montaż GoPro, ma jeszcze dodatkowy moduł kolorowego ekranu przedniego wraz z dodatkową baterią wbudowaną oraz czytnikiem kart pamięci (do 256 GB). Sęk w tym, że podbija to cenę zestawu do 2499 złotych.

Druga opcja, czyli DJI Action 2 Power Combo (jak na razie niedostępna w Polsce), będzie pozbawiona wyżej wymienionego modułu ekranu, ale zamiast tego zyska nieco na pojemności baterii. Dzięki temu spadnie też cena – do 1999 złotych. Być może informacja o wprowadzeniu jej do sprzedaży pojawi się w kolejnych miesiącach.

DJI Action 2 w wariancie z dodatkowym ekranem można już kupić w sklepie GoHERO.pl.