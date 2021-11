Nadchodzi Czarny Piątek w x-kom. Przygotuj się na nieziemskie rabaty

Black Friday w grupie x-kom nadchodzi i potrwa do końca 26 listopada. Z tej okazji czekają na Ciebie rabaty na setki produktów. W al.to kupisz najlepsze sprzęty do kuchni lub gry planszowe na sobotnie spotkania ze znajomymi, a sprzęt i akcesoria komputerowe w x-komie. Nie czekaj do ostatniej chwili i przekonaj się, co oznacza Czarny Piątek w x-kom.

Black Friday w grupie x-kom dla każdego

Produkty w obniżonych cenach w x-komie oraz al.to znajdziesz już z 25 na 26 listopada o północy w aplikacji, a na stronie internetowej o 4:00. Promocja będzie trwała do godziny 23:59:59 dnia 26 listopada 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

Wykorzystaj ostatnie chwile Black Week w grupie x-kom

Promocja Black Week na stronie internetowej al.to i x-kom zakończy się dopiero o północy z 25 na 26 listopada. Dlatego warto wykorzystać tę chwilę i kupić wymarzone produkty w zatrważająco dobrych cenach. Spokój na święta gwarantowany.

Jakie produkty czekają na Ciebie podczas Black Week w x-kom?

Jakie produkty czekają na Ciebie podczas Black Week w al.to?

Jakie produkty czekają na Ciebie podczas Black Week w combat.pl?

Przygotuj się na każdą ewentualność i zaopatrz się w gaz pieprzowy lub latarkę, która oświeci nawet najciemniejszy zaułek. To najlepsza okazja, żeby sprawić sobie prezent i zawsze czuć się bezpiecznie. Skorzystaj z ostatnich dni promocji Black Week w combat.pl

Co taniej na Black Friday w x-kom?

Setki produktów w obniżonych cenach czeka na Ciebie w x-komie. W ofercie znajdują się zróżnicowane produkty, więc z łatwością znajdziesz coś dla siebie lub swoich bliskich:

Skorzystaj z promocji Black Friday w x-kom

Co taniej na Black Friday w al.to?

W al.to natomiast możesz kupić zabawki dla najmłodszych oraz sprzęty RTV i AGD. To idealna okazja, żeby sprawić prezent sobie lub bliskiej osobie. Oto część sprzętów, które będą objęte rabatem:

Skorzystaj z promocji Black Friday w al.to

Wygodne płatności BLIKIEM

Co jeśli w czasie trwania promocji Black Friday zauważysz produkt idealny, ale ilość sztuk wyprzeda się w okamgnieniu? Nie daj się zaskoczyć i kup swoje wymarzone urządzenie przed innymi za pomocą płatności BLIK. To nie tylko wygodny sposób płacenia, ale również bardzo bezpieczny i szybki. Z pewnością przyda się podczas zakupów z okazji Black Friday i Cyber Monday.

Poznaj nową generacje komputerów G4M3R

Komputery z serii G4M3R to Twoja przepustka do świata gamingu i rozrywki w najlepszym wydaniu. Seria HERO pozwoli Ci zagrać we wszystkie najpopularniejsze tytuły w rozdzielczości 1080p przy wysokich detalach. Natomiast seria G4M3R ELITE jest zarezerwowana dla tych, dla których gaming jest sposobem na życie. To właśnie z tej serii komputerów korzystają profesjonaliści – esportowcy i streamerzy. Oto premierowe modele:

Sprawdź komputery z serii G4M3R w sklepie x-kom

Premiera foteli z serii G4M3R

Spraw, by pozycja, w jakiej pokonujesz trudy rozgrywki, była maksymalnie komfortowa. Wyobraź sobie, że możesz grać przez długie godziny w najwygodniejszym dla siebie ułożeniu ciała i nie odczuwać potem żadnego dyskomfortu. Pomogą Ci w tym najnowsze fotele gamingowe z serii G4M3R, które sprawią, że nawet po kilku godzinach będziesz miał ochotę na więcej. Oto premierowe modele:

Sprawdź fotele gamingowe G4M3R w sklepie x-kom

Wpis powstał przy współpracy ze sklepem x-kom