myPhone Fun 9 to dowód na to, że nawet bardzo tani smartfon może być ciekawą propozycją

Czy smartfon za kilka stówek ma szanse być ciekawą propozycją? Na pewno trzeba liczyć się z pewnymi ograniczeniami i zgodzić na szereg kompromisów, ale myPhone Fun 9 jest dowodem na to, że nawet tak tani model może zainteresować (mniej wymagającego) klienta.

Reklama

Specyfikacja myPhone Fun 9

Należy zacząć od tego, że niska cena tego smartfona nie wzięła się znikąd. Model ten pracuje pod kontrolą systemu Android 11 Go Edition, co mocno wpływa na jego specyfikację. Mimo wszystko nie jest ona najgorsza – bez problemu można znaleźć znacznie słabsze propozycje (zob. Ulefone Note 6).

źródło: mPTech

Najnowszy smartfon marki myPhone oferuje wyświetlacz IPS o przekątnej 5,45 cala i proporcjach 18:9 (2:1) oraz rozdzielczości 960×480 pikseli. Pomimo niewielkiego ekranu, myPhone Fun 9 nie jest tak mały, jak mogłoby się wydawać – ma wymiary 151x71x10 mm. Jednocześnie jest jednak bardzo lekki, bowiem waży zaledwie 134 gramy.

Reklama

Specyfikacja myPhone Fun 9 obejmuje również czterordzeniowy (4x ARM Cortex-A53 do 1,4 GHz) procesor UNISOC SC9832E oraz 2 GB RAM i 16 GB pamięci wbudowanej. Jak można się spodziewać, smartfon obsługuje karty microSD – da się w nim umieścić kartę o pojemności do 128 GB. Warto też wspomnieć, że model ten obsługuje sieć 4G, a to wciąż (niestety) nie jest takie oczywiste w tym segmencie.

Co ciekawe, myPhone Fun 9 stara się nie odstawać nazbyt mocno od konkurencji, ponieważ on także oferuje podwójny aparat na panelu tylnym (8 Mpix z autofokusem + 0,3 Mpix). Na przodzie znajduje się natomiast jeden o rozdzielczości 2 Mpix.



źródło: mPTech

Oprócz tego, myPhone Fun 9 oferuje jeszcze dual SIM (2x nano SIM) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Za zapewnienie mu energii do działania jest natomiast odpowiedzialny (wymienny) akumulator o pojemności 2800 mAh. Według informacji, przekazywanych przez producenta, wystarczy to na 3,5 godziny odtwarzania wideo na YouTube. Ładowanie do 100% (przez port micro USB) potrwa dokładnie tyle samo.

Cena myPhone Fun 9, dostępność

Sugerowana cena myPhone Fun 9 została ustalona na 329 złotych. Smartfon dostępny jest w tylko jednej wersji kolorystycznej – czarnej. Można go już kupić m.in. w oficjalnym sklepie internetowym mPTech.