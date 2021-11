Jak kupować, to właśnie teraz! Najlepsze promocje dostępne w Media Expert

Akcja partnerska

Reklamy wszelakich promocji nie odstępują nas na krok. W mediach co chwilę można przeczytać o okazjach, które pozwalają zaoszczędzić określoną ilość gotówki. Szczególną uwagę należy jednak zwracać na te promocje, które rzeczywiście gwarantują oszczędność wartą Twojej uwagi. Aktualnie przeceniono wiele ciekawych produktów w sklepie internetowym Media Expert. Przyjrzyjmy się wybranym ofertom!

Black Friday z pełną mocą!

Black Friday to doskonała okazja do robienia zakupów. W tym dniu wiele towarów jest przecenionych o naprawdę spory procent. To świetny moment na zakup prezentów oraz spełnienie zachcianek, na które cały rok czekałeś. Co możesz kupić taniej? Między innymi powerbank Gotze & Jensen o pojemności 10000 mAh. Zamiast płacić za niego 69,99 złotych, możesz mieć go już za 29 złotych!

Zadowolone na pewno będą osoby poszukujące robota odkurzającego. Roborock S5 został przeceniony aż o 300 złotych. Za 1399 złotych możesz więc kupić odkurzacz z funkcją mopowania. Czas pracy tego robota to aż 180 minut, więc poradzi sobie nawet z dużym mieszkaniem. Duża ilość czujników pozwala zabezpieczyć odkurzacz przed uderzeniami w przeszkody, a także dobrze zaplanować trasę sprzątania.

Duża obniżka dotyczy także laptopa HP 15S 15.6″ IPS R3-5300U 4GB SSD 256GB Windows 10 Home. Notebooka kupisz tylko za 1999 złotych! To naprawdę świetna okazja, biorąc pod uwagę wydajne podzespoły oraz fakt wgranego systemu operacyjnego. To idealny sprzęt do pracy oraz codziennego użytkowania. Jest trwały i zapewnia sprawną obsługę nawet rozbudowanych aplikacji.

Lubisz rozwiązania smart home? Spójrz na tę kamerę. Zamiast 189,99 złotych, zapłacisz za nią jedynie 99 złotych. Setti+ SC801 to urządzenie, które pozwala kontrolować to, co dzieje się w domu – nawet pod Twoją nieobecność. Rozdzielczość rejestrowanego obrazu to 1920 x 1080 pikseli, więc widoczny będzie każdy szczegół. Dostępna jest również funkcja detekcji ruchu oraz tryb nocny.

Koniecznie odwiedź tę stronę i sprawdź pozostałe promocje! Naprawdę warto wybrać ofertę Media Expert!

Trzy raty gratis i do pół roku nie płacisz!

Nową promocją zaproponowaną przez Media Expert jest możliwość zakupu wybranego towaru w rozłożeniu na 30 rat 0%. Co więcej, trzy raty są gratis! Dodatkową korzyścią jest możliwość rozpoczęcia spłat dopiero za 6 miesięcy. Pozwoli to wziąć głęboki oddech po świątecznych wydatkach. Zdecydowanie warto sprawdzić ofertę dostępną tutaj.

Limitowane okazje na laptopy – sprawdzamy!

Od jakiegoś czasu Media Expert oferuje laptopy w limitowanych ofertach, które trwają określony czas i dotyczą tylko ograniczonej partii produktów. Faktycznie, kwoty obniżek robią wrażenie. To często co najmniej kilkaset złotych, które możesz zaoszczędzić i tym samym przeznaczyć te pieniądze na zupełnie inny cel. Sklep na specjalnie przygotowanej stronie informuje klientów o tym, ile laptopów zostało jeszcze w tej konkretnej cenie. Czasami jest to kilkadziesiąt sztuk, a niekiedy tylko kilka. Trzeba się więc spieszyć, aby nie żałować.

Oferta zmienia się naprawdę dynamicznie i zawiera sprzęt o różnym przeznaczeniu. Są to laptopy dla graczy, ale także modele biznesowe czy typowo domowe. Na pewno każdy znajdzie sprzęt odpowiadający jego preferencjom i wymaganiom. Najlepiej samodzielnie odwiedź stronę promocji i znajdź komputer, o którym marzysz. Limitowane okazje na laptopy znajdziesz tutaj.

Rabaty na Maxa! Kolejna, limitowana promocja dla Klientów

Choć lista promocji dostępnych w Media Expert jest naprawdę długa, my postanowiliśmy zaprezentować ofertę umożliwiającą tańszy zakup z kodem rabatowym. W tym wypadku również mamy do czynienia z promocją ograniczoną czasowo. O wiele większa jest jednak ilość kategorii biorących udział w akcji. Tak naprawdę każdy znajdzie tu tego, czego szuka. Telewizory, tablety, gry, konsole, rowery, suszarki, depilatory, blendery, słowem – praktycznie wszystko! Wystarczy, że znajdziesz poszukiwane urządzenie, a następnie sprawdzisz czy oferowany rabat Ci odpowiada. A trzeba przyznać, że obniżki robią wrażenie. Przekonaj się z resztą sam!

Jako przykład naprawdę okazyjnej oferty można wymienić klawiaturę Logitech G512 Tactile. To świetny sprzęt dla gracza, który możesz teraz kupić aż o 100 złotych taniej. To model mechaniczny i przewodowy, co potwierdza jego niezawodność. Dostępne są dwa rodzaj przełączników. Podświetlenie RGB na pewno przypadnie do gustu niejednemu graczowi.

Zawiedzione nie będą też osoby poszukujące sprzętu AGD. W akcji promocyjnej bierze udział wiele produktów z dużej ilości kategorii. Najlepiej sam sprawdź! Na pewno znajdziesz coś, czego potrzebujesz. Wszystkie oferty z kodami promocyjnymi znajdują się tutaj.