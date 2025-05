Do tej pory Biedronka na to nie pozwalała. W końcu zmieniła zdanie

Mówi się, że tylko krowa zdania nie zmienia. W tym przypadku Biedronka prawdopodobnie potrzebowała więcej czasu, a nie brakowało jej chęci. Wielu klientów z pewnością będzie zadowolonych.

Aplikacja Biedronka – nowa wersja 2.13.0 udostępniona

Od maja 2022 roku klienci mogą pobierać nową wersję aplikacji Biedronki, która oferuje coraz większą funkcjonalność dzięki licznym aktualizacjom. Jedną z najbardziej znaczących w ostatnim czasie była wersja 2.8.0, wydana w lipcu 2024 roku, ponieważ począwszy od niej można korzystać z e-paragonów (w wybranych sklepach sieci – nie we wszystkich).

Dotychczas najnowsza wersja aplikacji miała numer 2.12.0 – udostępniono ją 12 lutego 2025 roku. To jednak już przeszłość, ponieważ na dziś najnowszym wydaniem jest to o numerze 2.13.0. Pomimo pozornie nieznacznej zmiany w numerze, przynosi ono kilka znaczących nowości.

Aplikacja Biedronka dostępna w wygodnej formie już nie tylko na smartfonach

Dzięki udostępnieniu wersji 2.13.0 klienci sieci z owadem w logo mogą korzystać wygodnie z jej aplikacji również na tabletach, a nie tylko smartfonach. O ile raczej nikt nie pójdzie z tabletem do sklepu, to dla wielu osób może to być znacznie wygodniejsze narzędzie do przeglądania oferty, gazetek i promocji, szczególnie tych w sklepie internetowym Biedronka Home.

Ponadto aplikacja Biedronka o numerze 2.13.0 oferuje nowy filtr, dzięki któremu możecie sprawdzić, przy których sklepach sieci można odebrać paczkę, dostarczaną przez DHL. A automaty paczkowe DHL pod Biedronkami to coraz częstszy widok, aczkolwiek nie tylko maszyny tej firmy są stawiane przy marketach.

Równocześnie portugalska sieć handlowa zadbała o dostępność aplikacji dla osób o większych, szczególnych potrzebach. Właśnie dlatego wprowadzono szereg ulepszeń w zakresie funkcji dostępności – lepszy kontrast, wygodniejszą nawigację czy usprawniony czytnik ekranu (TalkBack).

Nowe funkcje w aplikacji Biedronka (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Równocześnie Biedronka zapewnia, że cały czas pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami związanymi z dostępnością, ponieważ to ciągły proces.

Aplikacja Biedronka – skąd pobrać na smartfon i tablet?

Jeżeli macie już zainstalowaną aplikację Biedronki na swoich smartfonach, powinna się ona automatycznie zaktualizować do najnowszej wersji 2.13.0, o ile nie wyłączyliście tej opcji w ustawieniach sklepu. Gdy tak się stanie, na ekranie wyświetlą się okna, które widzicie w galerii powyżej.

W przypadku, gdybyście nie mogli doczekać się aktualizacji, możecie wejść do sklepu z aplikacjami i wymusić ją ręcznie. W przypadku smartfonów i tabletów z Androidem aplikację można pobrać ze sklepu Google Play. Z kolei na iPhone’ach i iPadach pobierzecie ją z Apple App Store.