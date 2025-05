To coraz częstszy widok pod Biedronką. Jak mówili, tak zrobili

Automaty paczkowe pod Biedronkami rosną jak grzyby po deszczu. Sieć handlowa pochwaliła się, z jak wielu maszyn mogą korzystać klienci przy okazji zakupów. Na szczególną uwagę zasłużył DHL, który umieścił już swoje automaty przy niemalże co drugiej Biedronce w naszym kraju.

Maszyny paczkowe przy Biedronkach: ile ich jest?

W pobliżu sklepów Biedronka coraz częściej spotykamy automaty paczkowe. Dzięki temu klienci popularnej sieci mogą połączyć kilka rzeczy w jednym miejscu – od zakupów, przez naładowanie samochodu elektrycznego, aż po odebranie lub nadanie paczki. Taka koncentracja usług wpływa na wygodę i oszczędność czasu, ale również jest metodą nieco bardziej ekologiczną.

Jednym z najczęściej spotykanych automatów paczkowych przy Biedronkach jest DHL BOX 24/7. Automaty te są maszynami dostępnymi całodobowo, a także oferującymi możliwość zdalnego otwarcia skrytki za pośrednictwem aplikacji Mój DHL. Łącznie w Polsce zainstalowano już ponad 6 tysięcy takich urządzeń, a 1,5 tysiąca ulokowano właśnie przy Biedronkach.

Automaty paczkowe DHL przy co drugiej Biedronce w Polsce (źródło: Biedronka)

Jak zaznacza biuro prasowe sieci handlowej, z automatu DHL-u można już skorzystać niemal przy co drugim sklepie. Co ważne, klienci Biedronki łącznie mogą korzystać z ponad 3 tysięcy automatów paczkowych różnych firm logistycznych.

Biedronka i DHL: współpraca wpisująca się w konsumencki trend

Współpraca DHL i Biedronki nabrała sporego tempa i skali. Jak zaznacza Agnieszka Świerszcz – prezes zarządu DHL eCommerce Polska – przedsiębiorstwo zauważyło, że konsumenci coraz częściej decydują się na wybór miejsca, w którym załatwią więcej niż jedną sprawę. Współpraca z Biedronką wpisuje się więc idealnie w ten trend.

Biedronka ułatwia również pracę kurierów, którzy rozwożą paczki samochodami elektrycznymi i mogą w szybki sposób naładować pojazd przed dalszą pracą. Flota elektrycznych samochodów dostawczych DHL eCommerce Polska obejmuje już ponad 400 aut, a firma planuje inwestycje w kolejne elektryki.

Biedronka już w październiku 2024 roku chwaliła się, że do dyspozycji kierowców elektryków ma aż 210 stacji ładowania o mocy 120 kW. Przy czym sieć handlowa miała w planach wybudowanie łącznie 500 stacji, z czego 400 miało zostać oddanych do użytku do końca 2024 roku.