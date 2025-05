Polecany sprzęt od Niemca taniej o 350 złotych. Uwaga: może być niebezpieczny

W sklepie Lidl tylko dziś kupicie sprzęt, który zdecydowanie może się przydać. Osoby, które go kupiły, są z niego (w większości) bardzo zadowolone, choć zwracają też uwagę, żeby ostrożnie się nim posługiwać, gdyż przez nieuwagę można zrobić sobie krzywdę.

Mocna myjka ciśnieniowa Parkside 350 złotych taniej w Lidlu. Może być niebezpieczna

Każdego dnia w sklepie internetowym Lidl.pl dostępna jest promocja pod nazwą Produkt dnia! – dziś jest nim myjka ciśnieniowa PHDP 180 C2 marki Parkside, której produkty są często kupowane przez Polaków i cieszą się bardzo dobrymi opiniami. Nie inaczej jest w tym przypadku, ponieważ średnia ze 116 ocen to aż 4,6 (na 5) – to bardzo wysoki wynik (95% klientów poleca).

Myjka ciśnieniowa PHDP 180 C2 marki Parkside (źródło: Lidl)

W komentarzach zwrócono jednak uwagę, że ta myjka ciśnieniowa Parkside może być niebezpieczna, jeśli nie będzie się ostrożnie z nią obchodzić. Jeden z nabywców myjki, który dał jej maksymalne 5 gwiazdek, podczas mycia kosiarki po koszeniu przeciął sobie skórę na dłoni w kilku miejscach (cytując: „180 barów może zrobić krzywdę”).

Ponadto ten sam klient w swoim komentarzu napomina, aby dla bezpieczeństwa trzymać lancę oburącz. Na dużą moc myjki wskazują również inni kupujący – należy to mieć na uwadze, kupując i później korzystając z tego sprzętu.

Myjka ciśnieniowa PHDP 180 C2 marki Parkside kosztuje w promocji 1149 złotych, podczas gdy jej regularna cena to 1499 złotych (taka też była najniższa cena z 30 dni przed obniżką). Oferta jest dostępna w sklepie lidl.pl do końca dnia (tj. do godziny 23:59 9 maja 2025 roku).

Myjka ciśnieniowa PHDP 180 C2 – specyfikacja

Sprzęt wykonano z tworzywa sztucznego i aluminium. Ma on wymiary 34,5×30,5×67 cm i waży około 20 kilogramów. Lidl podaje też, że środek do czyszczenia powierzchni waży ~1131 gramów, przedłużka ~315 gramów, a lanca ~339 gramów. Wąż wysokociśnieniowy ma z kolei 10 metrów. W zestawie znajdują się również dysza 3w1, dysza Turbo, środek do czyszczenia powierzchni, 1 butelka detergentu (500 ml) oraz 2 baterie alkaliczne do pistoletu.

Myjka ciśnieniowa PHDP 180 C2 marki Parkside (źródło: Lidl)

Parametry techniczne myjki wysokociśnieniowej PHDP 180 C2: